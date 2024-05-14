شينخوا: بوتين يعتزم زيارة الصين الخميس المقبل

بكين - (د ب أ)

توقعت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" قيام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بزيارة إلى الصين خلال الأسبوع الجاري، في أول زيارة خارجية له منذ بدء فترة ولايته الخامسة.

وقالت (شينخوا) إنه من المتوقع أن يصل الرئيس الروسي إلى العاصمة الصينية بكين الخميس المقبل في زيارة دولة تستمر حتى الجمعة، تلبية لدعوة من نظيره الصيني شي جين بينج.

وكانت آخر زيارة دولة رسمية قام بها بوتين إلى الصين قبل ستة أعوام تقريبا.

ويبرز اختيار بوتين الصين كوجهة أولى له بعد إعادة انتخابه في آذار/مارس الماضي العلاقات الوثيقة بين القوتين النوويتين والعضوين الدائمين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

يشار إلى أن روسيا معزولة دوليا إلى حد كبير منذ غزوها لأوكرانيا في عام 2022 وفرض العقوبات الغربية عليها.

ومع ذلك، لم تقم الصين بإدانة الهجوم واعتمدت موقفا محايدا تجاه العالم الخارجي، فيما واصلت دعم شريكها القديم.