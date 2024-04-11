مسؤول أمريكي: إيران قد تستهدف إسرائيل مباشرة

(مصراوي)

نقلت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية، اليوم الخميس،عن مسؤول أمريكي، قوله، إن الرد الإيراني على استهدف قنصليتها قد يأتي متناسبًا من استهداف منشأة دبلوماسية إسرائيلية أو توجيه ضربة لإسرائيل مباشرة.

وأفاد المسؤول الأمريكي الذي لم تذكر "إيه بي سي" اسمه، أن المصالح الإقليمية لإسرائيل معرضة لخطر كبيرة.



وتستعد إسرائيل لهجوم إيراني محتمل ردًا على استهداف قنصليتها في دمشق، مما أدى لمقتل 2 من قادة الحرس الثوري الإيراني ومقتل 5 آخرون.

وقالت إسرائيل إن الهدف المستهدف كان مبنى عسكريا ولم يكن قنصلية أو سفارة، من جهتها توعدت إيران برد حاسم قادم تجاه إسرائيل في الوقت المناسب.