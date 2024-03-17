"يخرج من كل زيارة بـ 60 مليار دولار".. ترامب: زيلينسكي هو واحد من أفضل البائعين في التاريخ

وكالات

انتقد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، المشرعين في الولايات المتحدة بسبب مساعدة أوكرانيا المستمرة في حربها ضد روسيا.

وقال ترامب، إن المشرعين الأمريكيين يمنحون أوكرانيا المزيد من الأموال بمزاعم أنها ستعود بالنفع على الولايات المتحدة، وأضاف ساخرًا: "أعطوهم وأقرضوهم المال، أقرضوهم المال لا تكتبوا شيكا بقيمة 60 مليار".

ووصف ترامب، فلاديمير زيلينسكي بأنه أفضل بائع في التاريخ، مضيفًا: "كل مرة يأتي فيها إلى البلاد، يغادر حاملا في جعبته 50 أو 60 مليار دولار، لم أكن أبدا قادرا على فعل ذلك، إنه أفضل بائع. أفضل من الكثيرين".