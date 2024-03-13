نتنياهو لنظيره الهولندي: دخول رفح ضروري لتحقيق أهداف الحرب

مصراوي

قال مكتب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي في بيان، اليوم الأربعاء، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أكد خلال لقائه نظيره الهولندي مارك روته أن دخول رفح جنوبي قطاع غزة ضروري لتحقيق أهداف الحرب.

وأشار إلى أن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي أكد أن الاعتراف الأحادي الجانب بدولة فلسطينية سيعتبر إنجازا لحركة المقاومة الفلسطينية "حماس"

وأوضح مكتب رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي، أن نتنياهو أكد أن إسرائيل مصممة على استبدال وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" دون المساس بالمساعدات في غزة.