إعلان

"عين النمر".. لماذا ارتدى ماكرون النظارات الشمسية خلال منتدي دافوس؟

كتب : مصراوي

08:52 م 20/01/2026 تعديل في 11:09 م

إيمانويل ماكرون رئيس فرنسا

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب- محمد جعفر
خرج الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، لإلقاء كلمته أمام المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا، مرتديا نظارة شمسية زرقاء عاكسة على طراز "الطيارين" أثناء خطابه، وهو النمط الذي بدأ في اعتماده لأول مرة خلال اجتماعات في باريس الأسبوع الماضي.


ويعود سبب هذا المظهر إلى مشكلة صحية بدت واضحة مؤخرا؛ إذ أوضح قصر الإليزيه أن احتقان العين اليمنى للرئيس يعود إلى "انفجار وعاء دموي صغير"، وهي حالة طبية تُعرف بـ "النزف تحت الملتحمة".


وأكد الإليزيه، أن هذه الحالة تعد "حميدة وشائعة" ولا تشكل أي خطر على الصحة، وليست مشكلة خطيرة.
وظهر ماكرون لأول مرة بهذا المظهر، خلال خطاب ألقاه أمام القوات المسلحة بمناسبة رأس السنة الجديدة للجيش في قاعدة "إيستر" الجوية جنوب فرنسا، إذ وصل إلى القاعدة مرتديا نظارات شمسية احتفظ بها حتى دخوله المبنى، لكنه أدى واجباته المعتادة وظهرت عينه حمراء ومتهيجة بشكل كامل أثناء الخطاب.


وعلق ماكرون على مظهره بمزحة للجنود قائلا: "يجب أن أطلب منكم أن تعذروني على المظهر غير اللائق لعيني.. إنه أمر غير مؤذ على الإطلاق".

وأضاف: "اعتبروه مجرد إشارة غير مقصودة إلى عبارة (عين النمر) لبدء العام.. بالنسبة لمن يفهمون هذه الإشارة، فهي علامة على العزيمة، وهي عزيمة لا تلين".
وفي اليوم التالي، ظهر ماكرون مجددا بالنظارات الشمسية الزرقاء خلال اجتماع بالقصر الرئاسي، حيث قدم اعتذاره للحاضرين، موضحا أن "مشكلة بسيطة" في عينه تتطلب منه استخدام النظارات لفترة من الوقت.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

ماكرون فرنسا إيمانويل ماكرون

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

تأييد إلزام زوج أميرة شنب بتعويض 3 ملايين جنيه بواقعة عقر كلب لجاره
حوادث وقضايا

تأييد إلزام زوج أميرة شنب بتعويض 3 ملايين جنيه بواقعة عقر كلب لجاره
مجدي الجلاد يعلق على قرار إنهاء إعفاء "هواتف الخارج".. ويقترح حلًا للأزمة
أخبار مصر

مجدي الجلاد يعلق على قرار إنهاء إعفاء "هواتف الخارج".. ويقترح حلًا للأزمة
بعد نشره رسائل خاصة من ماكرون.. ترامب يكشف السبب
شئون عربية و دولية

بعد نشره رسائل خاصة من ماكرون.. ترامب يكشف السبب
"تاجرة مخدرات وفنانة".. تعرف على مهن نجمات الفن في دراما رمضان 2026
مسرح و تليفزيون

"تاجرة مخدرات وفنانة".. تعرف على مهن نجمات الفن في دراما رمضان 2026
دنيا وإيمي سمير غانم في عزاء شقيق الفنانة شيرين.. صور
زووم

دنيا وإيمي سمير غانم في عزاء شقيق الفنانة شيرين.. صور

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

إلغاء إعفاء الهاتف المحمول الشخصي.. كل ما تريد معرفته عن جمارك الهواتف
مصراوي TV| توفيق عكاشة يكشف لمجدي الجلاد سيناريوهات ما بعد سقوط إيران على دول الخليج