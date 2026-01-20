"عين النمر".. لماذا ارتدى ماكرون النظارات الشمسية خلال منتدي دافوس؟

كتب- محمد جعفر

خرج الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، لإلقاء كلمته أمام المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا، مرتديا نظارة شمسية زرقاء عاكسة على طراز "الطيارين" أثناء خطابه، وهو النمط الذي بدأ في اعتماده لأول مرة خلال اجتماعات في باريس الأسبوع الماضي.

ويعود سبب هذا المظهر إلى مشكلة صحية بدت واضحة مؤخرا؛ إذ أوضح قصر الإليزيه أن احتقان العين اليمنى للرئيس يعود إلى "انفجار وعاء دموي صغير"، وهي حالة طبية تُعرف بـ "النزف تحت الملتحمة".

وأكد الإليزيه، أن هذه الحالة تعد "حميدة وشائعة" ولا تشكل أي خطر على الصحة، وليست مشكلة خطيرة.

وظهر ماكرون لأول مرة بهذا المظهر، خلال خطاب ألقاه أمام القوات المسلحة بمناسبة رأس السنة الجديدة للجيش في قاعدة "إيستر" الجوية جنوب فرنسا، إذ وصل إلى القاعدة مرتديا نظارات شمسية احتفظ بها حتى دخوله المبنى، لكنه أدى واجباته المعتادة وظهرت عينه حمراء ومتهيجة بشكل كامل أثناء الخطاب.

وعلق ماكرون على مظهره بمزحة للجنود قائلا: "يجب أن أطلب منكم أن تعذروني على المظهر غير اللائق لعيني.. إنه أمر غير مؤذ على الإطلاق".

وأضاف: "اعتبروه مجرد إشارة غير مقصودة إلى عبارة (عين النمر) لبدء العام.. بالنسبة لمن يفهمون هذه الإشارة، فهي علامة على العزيمة، وهي عزيمة لا تلين".

وفي اليوم التالي، ظهر ماكرون مجددا بالنظارات الشمسية الزرقاء خلال اجتماع بالقصر الرئاسي، حيث قدم اعتذاره للحاضرين، موضحا أن "مشكلة بسيطة" في عينه تتطلب منه استخدام النظارات لفترة من الوقت.