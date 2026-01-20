إعلان

ترامب: أنقذت الناتو لكنني أشك في دفاعهم عنا حال احتجناهم

كتب : محمود الطوخي

10:51 م 20/01/2026

ترامب

قبيل توجهه للقاء قادة العالم القلقين من طموحاته بشأن "جرينلاند" في دافوس بسويسرا، شكك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجددا، الثلاثاء، في ما إذا كان حلف شمال الأطلسي "الناتو" سيهب للدفاع عن الولايات المتحدة عند الحاجة، مدعيا في الوقت ذاته أنه قدم للحلف أكثر مما قدمه "أي شخص آخر".

وفي حديثه للصحفيين بالبيت الأبيض قبل مغادرته، قال ترامب: "لقد قدمت لحلف الناتو أكثر مما قدمه أي شخص آخر، سواء كان على قيد الحياة أو ميتا".

عقب ذلك، انتقل ترامب للحديث عن المعادلة المالية والأمنية التي تقلقه، قائلا: "إن أكبر مخاوفي بشأن حلف الناتو هي أننا أنفقنا مبالغ طائلة من المال مع الحلف، وأنا أعلم أننا سنأتي لنجدتهم، لكنني أشك حقا فيما إذا كانوا سيأتون لنجدتنا أم لا".

وتأتي هذه التصريحات المشككة في ولاء الحلفاء وسط تصاعد التوترات مع قادة الناتو، بعد تهديد ترامب بفرض تعريفات جمركية على العديد من الدول الأوروبية ما لم يتم التوصل إلى اتفاق يسمح للولايات المتحدة بالاستحواذ على جزيرة "جرينلاند".

ترامب الناتو جرينلاند قمة دافوس

