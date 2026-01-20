إعلان

سامح شكري يحسم جدل لقاء نتنياهو: "لم أشاهد معه اليورو"

كتب : مصراوي

11:20 م 20/01/2026

شكري ونتنياهو

كتبت-داليا الظنيني:
تحدث السفير سامح شكري، وزير الخارجية السابق ورئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، عن الجدل الذي رافق زيارته لإسرائيل عام 2016، موضحاً طبيعة الصورة التي انتشرت له في منزل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ومشاركته في جنازة شيمون بيريز.

ونفى شكري، في حديثه لبرنامج "الصورة" مع الإعلامية لميس الحديدي على قناة "النهار"، ما روجته وسائل الإعلام الإسرائيلية آنذاك عن مشاهدته مباراة نهائي كأس الأمم الأوروبية مع نتنياهو، قائلاً: "لم أشاهد نهائي اليورو معه، وما حدث كان مجرد استغلال لصورة في غير سياقها الصحيح".

وأضاف أن الجانب الإسرائيلي تعمد نشر تلك الصور لمحاولة إظهار حالة من "المودة والتبسط" في العلاقة الرسمية، معتبراً أن تسريب الصور بتلك الطريقة كان يهدف لإرسال رسائل سياسية معينة لا تعكس بالضرورة واقع البروتوكول الرسمي.

وعن تفاصيل اللقاء، قال شكري إنه لبى دعوة العشاء في منزل نتنياهو لفتح قنوات اتصال ضرورية، لكنه استغل اللقاء للتأكيد على الثوابت المصرية في القضايا الثنائية والإقليمية.

وأوضح شكري أنه ركز خلال حديثه مع نتنياهو على الموقف المصري الراسخ تجاه القضية الفلسطينية وضرورة تفعيل حل الدولتين، مضيفاً أن النقاش لم يقتصر على الشأن الفلسطيني بل امتد ليتطرق إلى قضية "نزع السلاح" في المنطقة.

وحول الجدل الذي أثارته صورته وهو يبكي أو يبدو متأثراً في جنازة الرئيس الإسرائيلي الأسبق شيمون بيريز، قال شكري: "تلك الصورة لم تكن معبرة عن مشاعري الحقيقية"، والتُقطت في لحظة عفوية وتم تأويلها بشكل خاطئ.

وذكر أن الدور المحوري الذي تلعبه مصر كداعم أول للقضية الفلسطينية يفرض عليها بالضرورة "استمرار الحوار" مع الجانب الإسرائيلي، مؤكداً أن الدبلوماسية تتطلب التواصل المباشر لنقل الرسائل والضغط من أجل الحقوق الفلسطينية.

نهائي اليورو سامح شكري بنيامين نتنياهو

