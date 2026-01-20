ترامب مشيدًا بمجلس السلام: الأمم المتحدة خذلتني في كل الحروب

لم يستبعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، أن يحل "مجلس السلام" الذي شكله حديثا محل منظمة الأمم المتحدة، موجها انتقادات لاذعة للمنظمة الدولية التي وصفها بأنها "لم تكن مفيدة للغاية" ولم ترقَ يوما لمستوى إمكاناتها.

ورداً على سؤال مباشر حول ما إذا كان يتصور "هيئة السلام" الجديدة كبديل للأمم المتحدة، أجاب ترامب بكلمة واحدة تحمل دلالات واسعة: "ربما".

واستدرك الرئيس الأمريكي خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض، موضحا رؤيته للمنظمة الحالية: "أنا معجب جدا بإمكانياتها، لكنها لم ترقَ إلى مستوى هذه الإمكانيات قط". ومع ذلك، أبقى ترامب الباب مفتوحا لبقاء الهيكل القديم، مضيفا: "أعتقد أنه يجب السماح للأمم المتحدة بالاستمرار، لأن الإمكانات هائلة للغاية".

وبرر ترامب ترويجه لـ"مجلس السلام" الجديد بخيبة أمله من الدور الأممي في النزاعات التي خاضها، قائلا: "أتمنى لو لم نكن بحاجة إلى مجلس السلام.. لكن كما تعلمون، مع كل الحروب التي حسمتها، لم تساعدني الأمم المتحدة في أي حرب منها".

وتشير التحليلات إلى تحول جذري في وظيفة "مجلس السلام"؛ فبينما كان مفترضا في الأصل أن يكون مجموعة مصغرة من قادة العالم للإشراف على خطة وقف إطلاق النار في غزة، تضخمت طموحات إدارة ترامب ليتحول المجلس إلى "مفهوم أكثر اتساعا".

ووجه ترامب دعوات إلى عشرات الدول للانضمام، ملمحا إلى أن المجلس سيتوسط قريبا في النزاعات العالمية، ليلعب دورا موازيا أو بديلا لـ"مجلس الأمن" التابع للأمم المتحدة.