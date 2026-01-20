"ملاجئ المجانين".. ترامب يستعيد إحدى ذكرياته مع والدته

أضاف الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، اليوم الثلاثاء، قصة جديدة إلى مخزون حكاياته المتكررة، أثناء حديثه عن توقيع أمر تنفيذي يهدف إلى إعادة فتح المؤسسات العقلية و"ملاجئ المجانين".

وبينما كان يسرد ما يعتبره أهم إنجازاته خلال العام الماضي في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض، استعاد ترامب ذكريات الماضي في حي "كوينز"، إذ روى قصة ذهابه إلى تدريب "دوري البيسبول الصغير" بصحبة والدته، مؤكدا للصحفيين أنه كان "لاعب بيسبول بارعا".

وقال ترامب إنه سأل والدته حينها عن سبب وجود القضبان التي تغطي نوافذ مستشفى للأمراض النفسية في كوينز، والذي وصفه بأنه "يطل على المبنى"، مشيرا إلى أن والدته أجابته بوضوح بأن أشخاصا "مرضى للغاية" يعيشون هناك.

ووفقا لوكالة "أسوشيتد برس"، فإن ترامب كان يتحدث عن "مركز كريدمور للطب النفسي" الذي لا يزال يعمل حتى اليوم، لكن العقار شغل أدوارا مختلفة ومتناقضة على مر العقود، إذ كان هناك "مأوى للمهاجرين" يعمل في الموقع حتى العام الماضي، قبل أن يوافق مسؤولو نيويورك في نوفمبر الماضي على خطة تطوير للموقع تتضمن وحدات سكنية.