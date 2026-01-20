إعلان

"ملاجئ المجانين".. ترامب يستعيد إحدى ذكرياته مع والدته

كتب : محمود الطوخي

10:23 م 20/01/2026

دونالد ترامب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أضاف الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، اليوم الثلاثاء، قصة جديدة إلى مخزون حكاياته المتكررة، أثناء حديثه عن توقيع أمر تنفيذي يهدف إلى إعادة فتح المؤسسات العقلية و"ملاجئ المجانين".

وبينما كان يسرد ما يعتبره أهم إنجازاته خلال العام الماضي في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض، استعاد ترامب ذكريات الماضي في حي "كوينز"، إذ روى قصة ذهابه إلى تدريب "دوري البيسبول الصغير" بصحبة والدته، مؤكدا للصحفيين أنه كان "لاعب بيسبول بارعا".

وقال ترامب إنه سأل والدته حينها عن سبب وجود القضبان التي تغطي نوافذ مستشفى للأمراض النفسية في كوينز، والذي وصفه بأنه "يطل على المبنى"، مشيرا إلى أن والدته أجابته بوضوح بأن أشخاصا "مرضى للغاية" يعيشون هناك.

ووفقا لوكالة "أسوشيتد برس"، فإن ترامب كان يتحدث عن "مركز كريدمور للطب النفسي" الذي لا يزال يعمل حتى اليوم، لكن العقار شغل أدوارا مختلفة ومتناقضة على مر العقود، إذ كان هناك "مأوى للمهاجرين" يعمل في الموقع حتى العام الماضي، قبل أن يوافق مسؤولو نيويورك في نوفمبر الماضي على خطة تطوير للموقع تتضمن وحدات سكنية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

ترامب والدة ترامب إعادة فتح المؤسسات العقلية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"بمشاركة مرموش".. مان سيتي يتلقى الهزيمة بثلاثية أمام بودو جليمت في دوري
رياضة عربية وعالمية

"بمشاركة مرموش".. مان سيتي يتلقى الهزيمة بثلاثية أمام بودو جليمت في دوري
بعد تداول البوستر.. حقيقة عرض مسلسل "جعفر العمدة 2 " في رمضان 2026
مسرح و تليفزيون

بعد تداول البوستر.. حقيقة عرض مسلسل "جعفر العمدة 2 " في رمضان 2026
زينب بدر.. فتاة من أسيوط تهزم الظلام وتصبح أول مدربة كمبيوتر للمكفوفين
أخبار المحافظات

زينب بدر.. فتاة من أسيوط تهزم الظلام وتصبح أول مدربة كمبيوتر للمكفوفين
"شهاب" يطلب فسخ عقد زواجه: "كنت عايز أتجوز أختها"
حوادث وقضايا

"شهاب" يطلب فسخ عقد زواجه: "كنت عايز أتجوز أختها"
ترامب يقاطع "طوارئ جرينلاند" في فرنسا.. ويبرر: ماكرون لن يبقى في السلطة
شئون عربية و دولية

ترامب يقاطع "طوارئ جرينلاند" في فرنسا.. ويبرر: ماكرون لن يبقى في السلطة

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

إلغاء إعفاء الهاتف المحمول الشخصي.. كل ما تريد معرفته عن جمارك الهواتف
مصراوي TV| توفيق عكاشة يكشف لمجدي الجلاد سيناريوهات ما بعد سقوط إيران على دول الخليج