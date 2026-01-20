إعلان

ترامب: جائزة "نوبل" فقدت هيبتها والنرويج تتحكم بها

كتب : محمود الطوخي

10:30 م 20/01/2026

ترامب

جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، انتقاده وتعبيره عن غضبه من النرويج لعدم فوزه بجائزة نوبل للسلام، واصفا الجائزة بأنها "مزحة" ومؤكدا أن القائمين عليها "فقدوا كل هيبتهم".

وفي تصعيد لافت، كشفت رسالة وجهها ترامب إلى مسؤولين أوروبيين ونُشرت هذا الأسبوع، عن ربطه المباشر بين موقفه العدائي تجاه "جرينلاند" وبين قرار العام الماضي بعدم منحه الجائزة.

وقال ترامب في رسالته لرئيس وزراء النرويج إنه لم يعد يشعر "بالتزام بالتفكير في السلام فقط".

وتجاهل الرئيس الأمريكي التعليقات الصادرة عن رئيس الوزراء النرويجي جوناس جار ستور، الذي أصدر بيانا أمس الاثنين نفى فيه امتلاك الحكومة النرويجية أي تأثير على اختيار الفائز بجائزة السلام.
ورد ترامب مشككا في هذا النفي بقوله: "لا تدع أحدا يقول لك إن النرويج لا تسيطر على القرار. حسنا؟ الأمر في النرويج".

ترامب النرويج جائزة نوبل

