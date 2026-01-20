إعلان

رضا البحراوي يكشف موعد ومكان عزاء والدته

كتب : مصراوي

11:27 م 20/01/2026

رضا البحراوي ووالدته

كتب- مروان الطيب:
كشف الفنان رضا البحراوي عن موعد إقامة عزاء والدته التي رحلت عن عالمنا اليوم الثلاثاء.

نشر "البحراوي" صورة تجمعه بوالدته الراحلة عبر حسابه على "فيسبوك" وكتب: "تُقام مراسم عزاء والدتي الحبيبة غداً الأربعاء الموافق ٢١ يناير وذلك في مدينة طنطا، جزاكم الله خيراً ولا أراكم الله مكروهًا في عزيز لديكم، وأسال الله أن يتغمدها بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته،وأن يجعل قبرها روضة من رياض الجنة".

الفنان رضا البحراوي يعلن وفاة والدته
أعلن الفنان رضا البحراوي وفاة والدته، وذلك بعد نقلها إلى إحدى المستشفيات في مدينة طنطا.
كتب رضا البحراوي منشور عبر صفحته الرسمية فيسبوك: "إنا لله وإنا إليه راجعون، أمي في ذمة الله، ربنا يرحمك يا أمي ويجعل قبرك روضة من رياض الجنة ويجمعنا بيك في جنات النعيم، دعواتكم لها بالرحمة والمغفرة".
وأقيمت صلاة الجنازة على والدته اليوم الثلاثاء، عقب صلاة الظهر، من مسجد عوارة في طنطا، بمحافظة الغربية.
وطالب البحراوي جمهوره في منشور له عبر صفحته الرسمية "فيسبوك" بالدعاء لوالدته بالرحمة والمغفرة، قائلا: "ربنا يجعل مثواها الجنة، ويجعل قبرها روضة من رياض الجنة".

