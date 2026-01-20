بعد نشره رسائل خاصة من ماكرون.. ترامب يكشف السبب

كتب- محمود الطوخي

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لصحيفة "واشنطن بوست"، الثلاثاء، أنه تعمد نشر رسائل نصية خاصة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والأمين العام للناتو مارك روته لأنها "أثبتت وجهة نظره" بشأن خضوع القادة الأوروبيين لتهديداته.

ونوه ترامب، إلى دوره في إحباط عملية هروب "إرهابيين أوروبيين" من سجن في سوريا أمس الاثنين.

وقال ترامب إن الرسائل التي تضمنت "تملقا" وإشادة بإجراءاته، جاءت قبل ساعات من قمة دافوس وبعد تهديده بفرض رسوم جمركية بسبب "جرينلاند"، معلقا: "إنهم يقولون: يا إلهي، لنتناول العشاء.. لقد أكد ذلك وجهة نظري".

وعن الوضع في سوريا، أوضح ترامب أنه تعاون مع الحكومة السورية والزعيم السوري الجديد لإيقاف هروب سجناء من سجن "الشدادي" بالحسكة، واصفا إياهم بـ"أسوأ الإرهابيين في العالم وجميعهم من أوروبا".

وأكدت وزارة الداخلية السورية إعادة القبض على 81 من أصل 120 هاربا من "داعش".

وتضمنت الرسائل المسربة عرضا من ماكرون لترتيب اجتماع لمجموعة السبع وعشاء في باريس، بينما وصف روته عمل ترامب في سوريا بـ "المذهل" وتعهد بالمضي قدما في ملف جرينلاند.