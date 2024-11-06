بايدن للناخبين: عليكم البقاء في طوابير التصويت لأن انتخاب هاريس أمر بالغ الأهمية

وكالات

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن انتخاب نائبته المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس أمر بالغ الأهمية و"أنا أعني ما أقول".

وطالب بايدن، الناخبين بالبقاء في الطوابير أمام اللجان الانتخابية لانتخاب هاريس، قائلا: "عليكم البقاء في طوابير التصويت لأن انتخاب هاريس أمر بالغ الأهمية.

بدورها، طالبت هاريس الناخبين بالاحتجاج إذا اُغلقت مراكز الاقتراع بينما لا يزالون في انتظار أدوارهم: "إذا كنتم في الطوابير عند إغلاق مراكز الاقتراع فلكم الحق في إسماع أصواتكم".

ترمب

من جانبه، طالب المرشح الجمهوري دونالد ترامب، أنصاره بالذهاب إلى لجان الاقتراع والإدلاء بأصواتهم مؤكدا أن هناك وقت: "اذهبوا للتصويت فلا يزال هناك وقت".

وأظهرت نتائج أولية لانتخابات الرئاسة الأمريكية، تقدم المرشح الجمهوري دونالد ترامب في ولايتي كنتاكي وإنديانا.

ووفقا لشبكة "إن بي سي نيوز" الأمريكية، فإن ترامب حصد 70.2% من أصوات الناخبين في ولاية إنديانا، فيما حصلت هاريس على 27.1%.

وفي ولاية كنتاكي حصل ترامب على 66.3% من أصوات الناخبين، بينما حصدت هاريس على 32.5%.

وأفادت تقارير إعلامية، بأن مدينة ميلواكي "كبرى مدن ويسكونسن" ستعيد فرز 30 ألف صوت كإجراء احترازي، وفق ما نقلته "العربية – الحدث" عن مراسلتها.