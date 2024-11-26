وقف إطلاق النار في لبنان.. التوقيت وردود الفعل وتداعيات منتظرة (تغطية خاصة)

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كتب- محمود عبدالرحمن:

أعلن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو موافقة المجلس الوزاري المصغر على اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، مؤكدا أن أي خرق من حزب الله سيُواجه برد عسكري قوي.

وأضاف رئيس حكومة الاحتلال مساء اليوم الثلاثاء، أن هذا الاتفاق يهدف إلى التركيز على مواجهة التهديد الإيراني، وإنعاش الجيش الإسرائيلي، وعزل حماس، وفصل الساحات العسكرية.

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