لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

وقف إطلاق النار في لبنان.. التوقيت وردود الفعل وتداعيات منتظرة (تغطية خاصة)

09:03 م الثلاثاء 26 نوفمبر 2024
  • عرض 25 صورة
  • عرض 25 صورة
    وقف إطلاق النار في لبنان
  • عرض 25 صورة
    الحرب في لبنان
  • عرض 25 صورة
    العملية البرية في لبنان أرشيفية
  • عرض 25 صورة
    إطلاق صواريخ من لبنان على شمال إسرائيل أرشيفية
  • عرض 25 صورة
    صورة 3 لبنان
  • عرض 25 صورة
    تل أبيب الكبرى تتعرض لقصف صاروخي من لبنان
  • عرض 25 صورة
    لبنان
  • عرض 25 صورة
    قصف إسرائيلي قرب مستشفى جنوب لبنان أرشيفية
  • عرض 25 صورة
    علم لبنان
  • عرض 25 صورة
    صورة 2 لبنان
  • عرض 25 صورة
    عملية برية علي لبنان
  • عرض 25 صورة
    الحرب على لبنان
  • عرض 25 صورة
    الغارات الإسرائيلية على لبنان - أرشيفية
  • عرض 25 صورة
    صواريخ من لبنان على حيفا أرشيفية
  • عرض 25 صورة
    جانب من المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية
  • عرض 25 صورة
    انتهاء جلسة المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر لبحث العملية العسكرية في غزة
  • عرض 25 صورة
    المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر
  • عرض 25 صورة
    المجلس الوزاري المصغر الكابينت أرشيفية
  • عرض 25 صورة
    المجلس الوزاري الأمني المصغر
  • عرض 25 صورة
    بريطانيا تجلي رعاياها من لبنان أرشيفية
  • عرض 25 صورة
    توغل بري محتمل في لبنان
  • عرض 25 صورة
    هجوم صاروخي واسع من لبنان يستهدف الجليل
  • عرض 25 صورة
    احتراق أكثر من 220 ألف دونم بشمال إسرائيل منذ اندلاع الحرب
  • عرض 25 صورة
    إسرائيل
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمود عبدالرحمن:

أعلن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو موافقة المجلس الوزاري المصغر على اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، مؤكدا أن أي خرق من حزب الله سيُواجه برد عسكري قوي.

وأضاف رئيس حكومة الاحتلال مساء اليوم الثلاثاء، أن هذا الاتفاق يهدف إلى التركيز على مواجهة التهديد الإيراني، وإنعاش الجيش الإسرائيلي، وعزل حماس، وفصل الساحات العسكرية.

لمتابعة تغطية مصراوي الشاملة اقرأ

بعد موافقة إسرائيل.. أبرز بنود صفقة وقف إطلاق النار في لبنان

منها عزل حماس.. نتنياهو يكشف أهداف الموافقة على اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان

نتنياهو يعلن موافقة المجلس الوزاري المصغر على اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان

"يلعب بالنار".. نتنياهو يوجه تحذيرا للرئيس السوري بشار الأسد

مجلس الوزراء الإسرائيلي يوافق على اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان

قبل وقف النار| من الفائز والخاسر في حزب الله وإسرائيل؟ 4 محللين يختلفون

قبل وقف إطلاق النار.. حركة نزوح كبيرة من المواطنين داخل بيروت (فيديو)

ماذا نعرف عن بنود مقترح الاتفاق بين حزب الله وإسرائيل؟

هل يعتزم نتنياهو الموافقة على وقف إطلاق النار داخل "الكابينت" فقط؟

رغم من تصاعد المواجهات.. لماذا أقدمت إسرائيل على إنهاء الصراع مع حزب الله؟

لبنان وقف إطلاق النار في لبنان الحرب في لبنان الحرب الإسرائيلية حزب الله
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
البث الإسرائيلية: القيادة الشمالية تجتمع لمناقشة اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان

إعلان

إعلان

وقف إطلاق النار في لبنان.. التوقيت وردود الفعل وتداعيات منتظرة (تغطية خاصة)