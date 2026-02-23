بعد مقتل "إل مينتشو".. واشنطن تحذّر مواطنيها في المكسيك

كتب- محمود الطوخي

أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية تحذيرا لمواطنيها في المكسيك تطالبهم بالاحتماء الفوري في أماكنهم حتى إشعار آخر، بعد نجاح الجيش المكسيكي في تصفية نيميسيو روبين أوسيجيرا سيرفانتس المعروف بلقب "إل مينتشو".

وأدى اغتيال "إل مينتشو"، لاندلاع موجة عنف واسعة شملت إغلاق الطرق وحرق المركبات في عدة ولايات مكسيكية حيوية.

تنبيهات قنصلية عاجلة

ونشر مكتب الشئون القنصلية بوزارة الخارجية الأمريكية تنبيها أمنيا عبر منصة "إكس"، يشدد على ضرورة الاحتماء في ولايات جاليسكو وتاماوليباس وميتشواكان وغيريرو ونويفو ليون.

وأوضح التنبيه أن العمليات الأمنية الجارية وما صاحبها من أنشطة إجرامية تستدعي التزام أقصى درجات الحيطة في مدن مثل بويرتو فالارتا وجوادالاخارا ورينوسا لضمان سلامة الرعايا، في ظل رصد أعمدة دخان كثيفة تتصاعد فوق مدينة بويرتو فالارتا نتيجة إحراق كارتل المخدرات للمركبات لعرقلة تقدم الوحدات الأمنية.

تفاصيل تصفية الزعيم

وذكرت وزارة الدفاع المكسيكية في بيان رسمي، أن أوسيجيرا سيرفانتس أصيب خلال عملية دقيقة لاعتقاله في منطقة تابالبا بولاية جاليسكو.

وأكدت الوزارة، أن زعيم المنظمة الإجرامية المسؤولة عن تهريب كميات هائلة من مادة "الفنتانيل" إلى الولايات المتحدة، توفي أثناء نقله جوا إلى العاصمة مكسيكو سيتي، مشيرة إلى أن الولاية كانت تمثل القاعدة المركزية لإدارة عمليات تهريب المواد المخدرة العابرة للحدود.

المواجهة والعتاد المصادر

وشهدت العملية العسكرية اشتباكات عنيفة حيث تعرضت القوات لإطلاق نار كثيف أسفر عن مقتل 4 أشخاص في الموقع وإصابة 3 آخرين فارقوا الحياة لاحقا من بينهم "إل مينتشو".

وأسفرت المواجهة عن اعتقال شخصين آخرين ومصادرة عتاد حربي شمل مركبات مدرعة وقاذفات صواريخ وأسلحة ثقيلة، بينما أفادت التقارير الطبية أن 3 من أفراد القوات المسلحة يتلقون العلاج اللازم جراء الإصابات التي لحقت بهم خلال تنفيذ المهمة الأمنية في معقل العصابة.

تصنيف المنظمة إرهابية

كانت وزارة الخارجية الأمريكية رصدت مكافأة مالية ضخمة تصل إلى 15 مليون دولار لمن يدلي بمعلومات تقود لاعتقال "إل مينتشو" لخطورته.

وتصنف إدارة الرئيس دونالد ترامب عصابة "جيل جاليسكو الجديد"، التي نشأت في عام 2009، كمنظمة إرهابية أجنبية منذ شهر فبراير الماضي.

ويعتبر هذا الكارتل من أقوى التنظيمات الإجرامية وأسرعها نموا في القارة، مما جعل القضاء على رأسه القيادي أولوية استراتيجية لضرب البنية التحتية لتجارة المخدرات وتعزيز الأمن الإقليمي.