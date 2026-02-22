من هو "إل مينتشو" الذي أدى اغتياله إلى إشعال المكسيك؟

قتل الجيش المكسيكي زعيم كارتل "خاليسكو للجيل الجديد"، نيميسيو روبين أوسيجويرا سيرفانتس الملقب بـ"إل مينتشو"، الأحد.

وتمثل هذه العملية أكبر جائزة أمنية تقدمها الحكومة المكسيكية لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تأكيدا على جهودها في مكافحة تهريب المخدرات.

وأُصيب أوسيجويرا سيرفانتس بجروح خطيرة خلال عملية مداهمة للقبض عليه في منطقة "تابالبا" بولاية خاليسكو، وفارق الحياة أثناء نقله جوا إلى العاصمة مكسيكو سيتي وفقا لبيان صادر عن وزارة الدفاع.

وتُعد هذه الولاية المعقل الرئيسي للعصابة المسؤولة عن تهريب كميات ضخمة من "الفنتانيل" ومواد مخدرة أخرى إلى الولايات المتحدة.

أعلنت عدة دول تعليق رحلاتها الجوية إلى المكسيك فوراً، مع إصدار تحذيرات شديدة اللهجة لمواطنيها بمغادرة البلاد أو البقاء في أماكن آمنة بسبب الانفجار الأمني الشامل بعد مقتل "إل مينتشو" CJNG.



وخلال المواجهة الميدانية، تعرضت القوات لإطلاق نار كثيف أسفر عن مقتل 4 أشخاص في الموقع، وإصابة 3 آخرين من بينهم إل مينتشو، فارقوا الحياة لاحقا.

وألقى الجيش القبض على شخصين، وصادر مركبات مدرعة وقاذفات صواريخ وأسلحة ثقيلة، بينما يتلقى 3 من أفراد القوات المسلحة العلاج الطبي جراء الإصابات.

حواجز الطرق والمركبات المحترقة

أدى مقتل زعيم المخدرات النافذ إلى اندلاع موجة عنف فورية؛ إذ أُغلقت الطرقات لساعات طويلة مع إشعال النيران في السيارات بداخل ولاية خاليسكو وولايات أخرى، وهي تكتيكات تستخدمها العصابات لعرقلة العمليات العسكرية.

على ضوء ذلك، أعلنت السلطات تعليق الدراسة في ولاية خاليسكو يوم الاثنين، وتوقفت وسائل النقل العام بطلب من حاكم الولاية بابلو ليموس، الذي دعا السكان لالتزام منازلهم.

❗️تفيد صحيفة "إل يونيفرسال" المكسيكية أن نيميسيو أوسغيرا سيرفانتيس، المعروف باسم "إل مينتشو"، وهو زعيم عصابة "خاليسكو الجيل الجديد"، إحدى أكبر العصابات في المكسيك وأمريكا الإسبانية، قد قُتل خلال غارة شنتها قوات



وأظهرت مقاطع فيديو متداولة أعمدة دخان كثيفة تتصاعد فوق مدينة "بويرتو فالارتا" السياحية، وسط حالة من الذعر في مطار عاصمة الولاية.

وأعلنت شركة "طيران كندا" تعليق رحلاتها للمنطقة بسبب الوضع الأمني الراهن، بينما حذرت وزارة الخارجية الأمريكية مواطنيها في ولايات خاليسكو، وتاماوليباس، وميتشواكان، وجويريرو، ونويفو ليون بضرورة البقاء في أماكن آمنة.

مكافأة الـ15 مليون دولار

عرضت وزارة الخارجية الأمريكية مكافأة تصل إلى 15 مليون دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي لاعتقال "إل مينتشو".

وتُصنف كارتل خاليسكو التي تأسست عام 2009، كواحدة من أقوى المنظمات الإجرامية وأسرعها نموا، وقد صنفتها إدارة ترامب في فبراير الماضي كمنظمة إرهابية أجنبية.

وتواجه الرئيسة المكسيكية كلوديا شينباوم، ضغوطا هائلة من الرئيس الأمريكي لتحقيق نتائج ملموسة، رغم انتقادها لاستراتيجية "الزعماء" التي تستهدف الرؤوس الكبيرة لما تسببه من فوضى وتفكك للعصابات يؤدي لاندلاع عنف أوسع.

الكارتل الأكثر عدوانية

تُعرف عصابة خاليسكو بأنها الأكثر شراسة في مواجهة الجيش، حيث استخدمت المروحيات، وبرعت في إطلاق المتفجرات عبر الطائرات المسيرة وزرع الألغام.

وفي عام 2020، نفذت محاولة اغتيال في قلب العاصمة استهدفت رئيس شرطة المدينة آنذاك وهو وزير الأمن الفدرالي الحالي.

زعيم الكارتل والذي يعرف باسم "إل مينتشو" كان على رأسه



وتعتبر إدارة مكافحة المخدرات الأمريكية، هذا الكارتل موازيا في القوة لـ"كارتل سينالوا"، وموردا رئيسيا للكوكايين والفنتانيل للسوق الأمريكية، مستغلا ضعف "سينالوا" بعد اعتقال زعيميه "إل مايو" زامبادا و"إل تشابو" جوزمان.

تاريخ من الإجرام

كان أوسيجويرا سيرفانتس صاحب الـ59 عاما من سكان "أجويليلا" بميتشواكان، وانخرط في التهريب منذ التسعينيات.

وأُدين سابقا في الولايات المتحدة عام 1994 بتهمة توزيع الهيروين وقضى 3 سنوات في السجن.

وبعد إطلاق سراحه، عاد للمكسيك ليعمل مع "ناتشو كورونيل"، ثم أسس مع إريك فالنسيا سالازار "إل 85" كارتل "خاليسكو للجيل الجديد" حوالي عام 2007.

ورغم عملهم في البداية لصالح كارتل سينالوا، إلا أنهم انفصلوا ودخلوا في حرب طاحنة للسيطرة على الأراضي.

ومنذ عام 2017، واجه "إل مينتشو" اتهامات متعددة في واشنطن، شملت إدارته لشبكة إجرامية مستمرة بموجب قانون مكافحة أباطرة المخدرات، في ظل سجل وحشي شمل اكتشاف السلطات لمواقع تجريد وتدريب تضم بقايا ملابس وشظايا عظام لضحايا ومجندين.