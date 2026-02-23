القليوبية - أسامة علاء الدين:

كشف محمد مرسي، عم الطفل محمد أحمد مرسي الذي أُصيب بطلق ناري في قرية باسوس التابعة لمركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، عن تفاصيل الحالة الصحية الدقيقة لنجل شقيقه.

وأوضح أن الطفل يخضع لعملية جراحية دقيقة في قدمه داخل مستشفى معهد ناصر بالقاهرة، حيث استمر تواجده داخل غرفة العمليات منذ الساعة التاسعة صباحًا وحتى العاشرة مساء اليوم الأحد، لتستغرق الجراحة أكثر من 13 ساعة متواصلة.

وأكد العم أن الفريق الطبي يبذل جهودًا مضنية لضمان نجاح الجراحة وتجنب أي تدخلات إضافية، مشيرًا إلى أن حالة الصغير تستدعي تدخلًا عاجلًا، وقد تتطلب السفر لإجراء عملية خارج مصر إذا لزم الأمر، ومناشدًا الجميع بالدعاء له بالشفاء.

الجد ينفي الشائعات ويوجه الشكر

وفي سياق متصل، تدخل محمد نصار، جد الطفل، لنفي كافة الشائعات التي جرى تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي بشأن بتر قدم حفيده، مؤكدًا أن هذه الأنباء عارية تمامًا عن الصحة ولا تمت للواقع بصلة.

وأضاف الجد أن الصغير لا يزال يتلقى الرعاية الطبية الفائقة استعدادًا لعمليته الجراحية المقررة، مشيدًا في الوقت ذاته بسرعة واحترافية الأجهزة الأمنية في التعامل مع الحادث فور وقوعه. كما ثمّن نصار جهود وزارة الصحة والفرق الطبية بمعهد ناصر لتقديمهم رعاية طبية على أعلى مستوى للطفل ووالده منذ اللحظة الأولى لنقلهما إلى المستشفى.

كواليس الهجوم المسلح والفيديو المتداول

تعود تفاصيل المأساة إلى انتشار مقطع فيديو صادم عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، يُظهر اعتداء شخصين على أب ونجله في أحد شوارع منطقة باسوس.

وبينما كان أحد المتهمين يحمل سلاحًا ناريًا من نوع "خرطوش"، أشهر الآخر سلاحًا أبيض، وقاما بالاعتداء الغاشم وسط صرخات الطفل ومحاولات الأب المستميتة لحمايته من طلقات النيران.

وأسفر هذا الهجوم المسلح عن إصابة الأب بجروح وإصابة الطفل بطلق ناري، بينما لاذ الجناة بالفرار، في حين تعكف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية على فحص الفيديو المتداول لكشف ملابسات الواقعة، والتحقق من التفاصيل، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لضبط المتهمين.

