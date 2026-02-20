إعلان

سفير المملكة لدى مصر يقيم حفل إفطار بمناسبة يوم التأسيس

كتب : مصراوي

07:46 م 20/02/2026 تعديل في 07:49 م
وكالات

أقام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية صالح بن عيد الحصيني، أمس الخميس، حفل إفطار بمناسبة ذكرى يوم التأسيس.

شارك في حفل الإفطار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المهندس محمود عصمت، ووزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي المستشار هاني حنا، ووزير الدولة للإنتاج الحربي الدكتور صلاح سليمان، ووكيل الأزهر الدكتور محمد الضويني، ومفتي الديار المصرية الدكتور نظير عياد، والأنبا مرقس، ورؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدة وأعضاء السلك الدبلوماسي.

