هل يعتزم نتنياهو الموافقة على وقف إطلاق النار داخل "الكابينت" فقط؟

وكالات

أعلنت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، يعتزم الموافقة على اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان فقط في مجلس الوزراء "الكابينت" "المجلس الأمني المصغر" وليس في الحكومة.

واعترف مسؤول سياسي، أن هذه صفقة هشة، مشيرا إلى أنها مصلحة إسرائيلية واضحة.

وقال: إنها ليست نهاية الحرب، إنها اتفاقية وقف إطلاق النار التي ستتم مراجعتها كل يوم، يمكن أن تستغرق يومين، ويمكن أن تستغرق عامين أيضًا.

وبحسب المصدر، فإن وثيقة جانبية من الإدارة الأمريكية ستسمح لإسرائيل بالعمل ضد أي انتهاك لوقف إطلاق النار، بما في ذلك تصعيد حزب الله.

ومن المتوقع أن يجري نتنياهو محادثة مع رؤساء السلطات في الشمال ويدلي ببيان لوسائل الإعلام.

ويعقد مجلس الأمن القومي برئاسة نتنياهو، اجتماعا الثلاثاء، لمناقشة المقترح لوقف إطلاق النار.

ومن بين القضايا التي لا تزال عالقة، مطالبة إسرائيل بالحفاظ على حقها في التصرف إذا انتهك حزب الله التزاماته بموجب الاتفاق المرتقب.

ويسعى الاتفاق إلى دفع حزب الله والقوات الإسرائيلية للخروج من جنوب لبنان.