للمقبلين على أداء العمرة.. خطوات استخراج تصريح السفر والأوراق المطلوبة

كتب- محمود الشوربجي:

بالتزامن مع انطلاق موسم العمرة في رمضان، يرغب كثيرون في معرفة خطوات استخراج تصريح السفر والأوراق المطلوبة إلكترونيا لتوفير الوقت والجهد بتجهيز الأوراق المطلوبة مسبقًا.

بالإضافة إلى ذلك هناك من يرغبون من فئة الشباب المقبلين على العمل بالخارج، على معرفة خدمة استخراج تصريح السفر.

خطوات استخراج تصريح السفر والأوراق المطلوبة إلكترونيًا

الأوراق المطلوبة لاستخراج تصريح السفر

لاستخراج تصريح السفر والأوراق المطلوبة إلكترونيا يجب على طالب الخدمة تقديم الأوراق التالية:

- أصل بطاقة الرقم القومي وصورة منها.

- أصل جواز السفر وصور منه.

- شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها.

- أصل مذكرة السفر.

- توافر تصريح العمل أو الحج في البلد التي تريد السفر إليها.

- أصل تصريح سفر نموذج 14 ونسخة منه.

خطوات استخراج تصريح السفر

وتشمل خطوات استخراج تصريح السفر للمواطنين والشباب، التالي:

- زيارة موقع وزارة الداخلية الرسمي.

- اضغط على "تسجيل طلب الاستعلام عن تصريح السفر للخارج".

- املأ البيانات المطلوبة.

- حدد مكان استلام التصريح.

- اضغط على حفظ البيانات.

بالإضافة إلى ذلك فعلى المواطن الذي يرغب في استخراج تصريح السفر، الاحتفاظ برقم الطلب للمتابعة، وتعديل البيانات إذا تطلب الأمر.

