إعلان

للمقبلين على أداء العمرة.. خطوات استخراج تصريح السفر والأوراق المطلوبة

كتب : محمود الشوربجي

10:06 م 22/02/2026 تعديل في 10:53 م

أرشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب- محمود الشوربجي:

بالتزامن مع انطلاق موسم العمرة في رمضان، يرغب كثيرون في معرفة خطوات استخراج تصريح السفر والأوراق المطلوبة إلكترونيا لتوفير الوقت والجهد بتجهيز الأوراق المطلوبة مسبقًا.

بالإضافة إلى ذلك هناك من يرغبون من فئة الشباب المقبلين على العمل بالخارج، على معرفة خدمة استخراج تصريح السفر.

خطوات استخراج تصريح السفر والأوراق المطلوبة إلكترونيًا

الأوراق المطلوبة لاستخراج تصريح السفر

لاستخراج تصريح السفر والأوراق المطلوبة إلكترونيا يجب على طالب الخدمة تقديم الأوراق التالية:

- أصل بطاقة الرقم القومي وصورة منها.

- أصل جواز السفر وصور منه.

- شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها.

- أصل مذكرة السفر.

- توافر تصريح العمل أو الحج في البلد التي تريد السفر إليها.

- أصل تصريح سفر نموذج 14 ونسخة منه.

خطوات استخراج تصريح السفر

وتشمل خطوات استخراج تصريح السفر للمواطنين والشباب، التالي:

- زيارة موقع وزارة الداخلية الرسمي.

- اضغط على "تسجيل طلب الاستعلام عن تصريح السفر للخارج".

- املأ البيانات المطلوبة.

- حدد مكان استلام التصريح.

- اضغط على حفظ البيانات.

بالإضافة إلى ذلك فعلى المواطن الذي يرغب في استخراج تصريح السفر، الاحتفاظ برقم الطلب للمتابعة، وتعديل البيانات إذا تطلب الأمر.

اقرأ أيضًا:

ضربوا بعض قدام ماكينة ATM.. الداخلية تكشف كواليس خناقة أول يوم رمضان

5 اتهامات تلاحق رجل أعمال التجمع في واقعة "فرد الأمن" والجاني: بينا خلافات

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

استخراج تصريح السفر تصريح العمرة عمرة رمضان

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

سحل وضرب في الطريق .. لعنة الميراث تشعل صراع بين عامل ووالدته بدسوق
حوادث وقضايا

سحل وضرب في الطريق .. لعنة الميراث تشعل صراع بين عامل ووالدته بدسوق
مصرع كاهن كنيسة مارجرجس في حادث سقوط من عقار بالإسكندرية
أخبار المحافظات

مصرع كاهن كنيسة مارجرجس في حادث سقوط من عقار بالإسكندرية
النيابة تفرِج عن 28 متهمًا محبوسين احتياطيًا
حوادث وقضايا

النيابة تفرِج عن 28 متهمًا محبوسين احتياطيًا
"ليه البنت ما ينفعش تستقل عن أهلها خوفًا من كلام الناس؟".. علي جمعة يواجه
جنة الصائم

"ليه البنت ما ينفعش تستقل عن أهلها خوفًا من كلام الناس؟".. علي جمعة يواجه
"على أسوار الأهرامات".. صورة محمد صلاح ومرموش تلفت الأنظار
رياضة عربية وعالمية

"على أسوار الأهرامات".. صورة محمد صلاح ومرموش تلفت الأنظار

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

بعد قفزته 200 جنيه بالأمس.. هل تواصل أسعار الذهب الارتفاع؟ الشعبة تجيب
عائد شهري ثابت.. كل ما تريد معرفته عن "سند المواطن" بعد طرحها اليوم
موعد صرف معاشات شهر مارس بماكينات الصراف الآلي والبريد
حقيقة مواسير التبريد.. ما سر برودة أرضيات الحرم المكي الشريف؟
تحديث الطقس.. تدفق للسحب وفرص أمطار على هذه المناطق
بعد ظهور تشققات وهبوط.. هل أصبح سد النهضة قنبلة موقوتة لدول المصب؟