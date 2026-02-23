إيران: نتفوق على إسرائيل صاروخيا وسنضربها ثانية إذا اضطررنا لذلك

طهران /واشنطن – (أ ش أ)

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، مساء الأحد، إن إيران تمتلك تفوقا صاروخيا على إسرائيل، ولن تتردد في ضربها ثانية للدفاع عن نفسها، كما فعلت في حرب الـ 12 يوما في شهر يونيو الماضي.

وأضاف عراقجي خلال مُقابلة مع شبكة (CBS) الأمريكية، أنه إذا كانت إيران قد عانت من مشاكل في دفاعاتها الجوية خلال الحرب الماضية، إلا أن إسرائيل هي الأخرى واجهت مشاكل في دفاعاتها الجوية، وتمكنت الصواريخ الإيرانية من ضرب أهداف داخل إسرائيل.

وأردف أن اسرائيل بدأت الحرب، ولكن بعد 12 يومًا هي من هرعت إلى وقفها، وبلا شروط، ذلك أن الإسرائيليين لم يتمكنوا من الدفاع عن أنفسهم من الصواريخ الإيرانية،

وأضاف: "لدينا قدرات صاروخية جيدة للغاية.. والآن نحن في وضع أفضل من الحرب الماضية، ونحن في وضع قوي للدفاع عن أنفسنا ونعلم كيف نفعل ذلك، فعلناه في حرب الـ 12 يوما وقادرين على تكرار ذلك عند الضرورة ".

وعندما سألته المحاورة أن اسرائيل تتفوق جويًا على إيران، قال عراقجي إن إيران تتفوق صاروخيًا على إسرائيل، وضربت أهدافا بُمنتهى الدقة، ويمكنها أن تفعل ذلك مرة ثانية.