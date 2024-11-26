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قبل وقف إطلاق النار.. حركة نزوح كبيرة من المواطنين داخل بيروت (فيديو)

06:45 م الثلاثاء 26 نوفمبر 2024

حركة نزوح كبيرة من المواطنين داخل بيروت

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وكالات

قالت وسائل إعلام لبنانية محلية، إن شوارع لبنان تشهدها الآن موجة نزوح كبيرة جداً بعد كثرة التحذيرات التي أصدرها جيش الاحتلال الاسرائيلي لعدد من المناطق اللبنانية.

كانت القناة 12 العبرية، قالت اليوم الثلاثاء، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي أصدر إنذارا بإخلاء مبان ببيروت خارج الضاحية الجنوبية للمرة الأولى.

وفي منشور على حسابه بمنصة "إكس"، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي باللغة العربية، أفيخاي أدرعي: "إنذار عاجل إلى السكان المتواجدين في منطقة بيروت وتحديدًا لكل من يتواجد في المباني المحددة بالأحمر وفق ما يعرض في الخرائط المرفقة والمباني المجاورة لها في المناطق التالية (رأس بيروت – المزرعة – مصيطبة – زقاق البلاط".

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