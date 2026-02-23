مصرع وإصابة 12 راكبًا في انقلاب ميكروباص أعلى الطريق الأوسطي بأكتوبر

شهد الطريق الأوسطي المتجه لمدينة 6 أكتوبر حادثًا مروعًا عقب انقلاب سيارة ميكروباص، وأسفر عن مصرع شخصين وإصابة 10 آخرين.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا بوقوع حادث على الطريق الأوسطي في اتجاه مدينة 6 أكتوبر، انتقلت على الفور قوات الشرطة مدعومة بسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ.

تفاصيل حادث انقلاب سيارة بالطريق الأوسطي بأكتوبر

تبين من الفحص انقلاب سيارة ميكروباص بعدما اختلت عجلة القيادة في يد السائق ما أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 10 آخرين من ركاب السيارة.

تم نقل جثماني المتوفيين إلى ثلاجة الموتى بالمستشفى تحت تصرف جهات التحقيق، ونقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تولت أوناش المرور رفع آثار الحادث وإعادة تسيير الحركة المرورية أمام قائدي السيارات.

