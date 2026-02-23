إعلان

مصرع وإصابة 12 راكبًا في انقلاب ميكروباص أعلى الطريق الأوسطي بأكتوبر

كتب : محمد الصاوي

12:28 ص 23/02/2026

سيارات إسعاف بموقع حادث - أرشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شهد الطريق الأوسطي المتجه لمدينة 6 أكتوبر حادثًا مروعًا عقب انقلاب سيارة ميكروباص، وأسفر عن مصرع شخصين وإصابة 10 آخرين.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا بوقوع حادث على الطريق الأوسطي في اتجاه مدينة 6 أكتوبر، انتقلت على الفور قوات الشرطة مدعومة بسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ.

تفاصيل حادث انقلاب سيارة بالطريق الأوسطي بأكتوبر

تبين من الفحص انقلاب سيارة ميكروباص بعدما اختلت عجلة القيادة في يد السائق ما أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 10 آخرين من ركاب السيارة.

تم نقل جثماني المتوفيين إلى ثلاجة الموتى بالمستشفى تحت تصرف جهات التحقيق، ونقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تولت أوناش المرور رفع آثار الحادث وإعادة تسيير الحركة المرورية أمام قائدي السيارات.

اقرأ أيضًا:

ضربوا بعض قدام ماكينة ATM.. الداخلية تكشف كواليس خناقة أول يوم رمضان

5 اتهامات تلاحق رجل أعمال التجمع في واقعة "فرد الأمن" والجاني: بينا خلافات

النيابة العامة تُحيل المتهم بضرب فرد أمن كمبوند التجمع للمحاكمة

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الطريق الأوسطي دينة 6 أكتوبر نقلاب سيارة ميكروباص لحركة المرورية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

13 ساعة بغرفة العمليات.. تطورات حالة "طفل باسوس" وعائلته تنفي بتر قدمه
أخبار المحافظات

13 ساعة بغرفة العمليات.. تطورات حالة "طفل باسوس" وعائلته تنفي بتر قدمه
"شهامة ضابط وجهاز الشبكية".. طبيب مصري يروي قصة حقيقية وراء مشهد معبر رفح
فيديوهات رمضان

"شهامة ضابط وجهاز الشبكية".. طبيب مصري يروي قصة حقيقية وراء مشهد معبر رفح
"على أسوار الأهرامات".. صورة محمد صلاح ومرموش تلفت الأنظار
رياضة عربية وعالمية

"على أسوار الأهرامات".. صورة محمد صلاح ومرموش تلفت الأنظار
من هو "إل مينتشو" الذي أدى اغتياله إلى إشعال المكسيك؟
شئون عربية و دولية

من هو "إل مينتشو" الذي أدى اغتياله إلى إشعال المكسيك؟
من الألم إلى الفرح.. هاني يونس يكشف لـ"كلم ربنا" ابتلاءاته مع بناته الأربع
أخبار وتقارير

من الألم إلى الفرح.. هاني يونس يكشف لـ"كلم ربنا" ابتلاءاته مع بناته الأربع

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

طقس خامس أيام رمضان.. تحذير من حالة عدم استقرار وأمطار تصل القاهرة
موعد صرف معاشات شهر مارس بماكينات الصراف الآلي والبريد