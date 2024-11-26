"يلعب بالنار".. نتنياهو يوجه تحذيرا للرئيس السوري بشار الأسد

وكالات

أكد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، التزامه بدعم سكان شمال إسرائيل وإعادتهم إلى منازلهم، مشددًا على ضمان أمنهم.

وأشار نتنياهو إلى تصميم حكومته على منع إيران من امتلاك سلاح نووي والعمل على تدمير حركة حماس بالكامل، مؤكدًا أن الحرب لن تتوقف قبل تحقيق "النصر".

وأضاف نتنياهو في تصريحات اليوم الثلاثاء، أن إسرائيل حققت إنجازات كبيرة في الجبهات السبع التي تواجه فيها تهديدات متعددة، مشيرًا إلى أن العمليات العسكرية أعادت حزب الله سنوات، بل عقودًا، إلى الوراء، موجها تحذيرًا للرئيس السوري بشار الأسد، مؤكدًا أنه "يلعب بالنار".