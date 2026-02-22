بعد مقتل "إل مينتشو".. شركات طيران عالمية تعلق رحلاتها إلى المكسيك

كتب- محمود الطوخي

أعلنت شركات طيران عالمية تعليق رحلاتها إلى المكسيك عقب مقتل إل مينتشو زعيم عصابة المخدرات "كارتل الجيل الجديد" في عملية عسكرية واسعة.

وأوقفت الخطوط الجوية الكندية والخطوط الجوية المتحدة "يونايتد إيرلاينز" العمليات مؤقتا في مطار بويرتو فالارتا الدولي، بعد ورود أنباء عن تصفية نيميسيو روبين أوسيجويرا سيرفانتيس المعروف بلقب "إل مينتشو"، على يد الجيش المكسيكي في ولاية خاليسكو غربي البلاد.

تفاصيل مقتل إل مينتشو

وأكد مسؤول اتحادي، أن العملية النوعية التي استهدفت إل مينتشو جرت في ولاية خاليسكو، منهية مطاردة دولية دقيقة لواحدة من أخطر الشخصيات الإجرامية.

وقالت السفارة المكسيكية بالولايات المتحدة، إن واشنطن قدمت معلومات استخباراتية حيوية مكنت الجيش من الوصول للهدف في معقله الرئيسي، رغم كافة محاولات التعمية الميدانية التي مارستها العصابة لعرقلة التحركات العسكرية قبل مقتله.

تكتيكات عصابة المخدرات

جاء مقتل إل مينتشو بعد ساعات، من محاولات الكارتل إعاقة القوات عبر إغلاق الطرق وإحراق المركبات في ولاية خاليسكو وعدة ولايات أخرى.

وتُعد هذه التكتيكات العنيفة نهجا معتادا لعصابة المخدرات لمواجهة إنفاذ القانون، إلا أن دقة المعلومات الأمريكية أسهمت في تحييد الزعيم الإجرامي، مما دفع شركات الطيران لإلغاء رحلاتها لضمان سلامة الركاب في ظل التوتر الأمني المرتفع بالمنطقة.

تصنيف ترامب للعصابة

كانت وزارة الخارجية الأمريكية رصدت مكافأة ضخمة تصل إلى 15 مليون دولار مقابل أي معلومات تؤدي إلى القبض على إل مينتشو.

وفي فبراير الماضي، صنفت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "كارتل الجيل الجديد في خاليسكو" كمنظمة إرهابية أجنبية، وهي خطوة شرعنت تكثيف التعاون الأمني والاستخباراتي لضرب البنية التحتية لتجارة المخدرات، وأسفرت في النهاية عن نجاح العملية العسكرية المكسيكية.