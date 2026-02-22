قال رجل الأعمال محمد فاروق عبد المنعم إن أسرته وأبناءه يمثلون الركيزة الأساسية في مسيرة نجاحه، مؤكدًا أن سر النجاح الحقيقي بالنسبة له يكمن في الأولاد، ومشيرًا إلى ابنه فاروق، العضو المنتدب لشركة "موبيكا"، وابنته دينا المسؤولة عن قسم الأغذية والمشروبات والمدير التنفيذي لشركة "وان لايف" الجديدة.

وأضاف فاروق، خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "رحلة المليار" المذاع عبر قناة "النهار"، أنه آثر التنحي المبكر عن منصبه لصالح نجله فاروق، بهدف منحه الفرصة لتحمل المسؤولية والتعلم من الأخطاء، قائلاً: "أنا حبيت إني أتنازل بدري عن منصبي عشان ابني، عشان ياخد مسؤولياته ويتعلم من الغلط عشان يعرف يتعامل مع التحديات بنفسه".

وأوضح أن هذه الخطوة تأتي إيمانًا منه بأن القيادة الحقيقية لا تورث، بل تكتسب بالخبرة والممارسة، مؤكدًا أنه لا توجد حاجة في عالم البيزنس تأتي جاهزة، فكل مدير وله طريقته الخاصة التي يجب أن يكتشفها بنفسه.

وأشار رجل الأعمال إلى أهمية تطوير القيادات الشابة داخل شركاته، موضحًا أن المسؤولية المبكرة تساعد الأبناء على فهم تحديات السوق وبناء شخصية قيادية قوية ومستقلة.

وتابع أن تمكين الشباب ليس مجرد خيار، بل هو ضرورة لضمان استمرارية الشركات ونموها على المدى الطويل، مشددًا على أن إعداد كوادر قادرة على مواصلة الإنجازات يتطلب منحهم الثقة والمساحة الكافية للتجربة حتى لو كان الثمن بعض الأخطاء في البداية.

وأكد فاروق أن هذه الرؤية تنطبق على جميع أبنائه دون تمييز، مستشهدًا بابنته دينا التي تتولى مسؤولية قسم الأغذية والمشروبات إلى جانب منصبها كمدير تنفيذي لشركة "وان لايف" الجديدة.

وأشار إلى أن تمكين البنات يأتي في إطار نفس الفلسفة، فالبنت اليوم قادرة على القيادة والابتكار مثل الابن تمامًا، طالما توفرت لها البيئة المناسبة والدعم العائلي والثقة في قدراتها.