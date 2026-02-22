عبدالعاطي يجري اتصالات مكثفة لبحث تطورات الملف الإيراني

وكالات

واصل الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولى والمصريين بالخارج اتصالاته المكثفة علي مدار اليومين الأخيرين مع كل من بدر بن حمد البوسعيدي وزير خارجية سلطنة عمان، وعباس عراقجي وزير خارجية إيران، ورفائيل جروسي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وستيف ويتكوف المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط، في إطار المساعي لتحقيق التهدئة والتوصل لتسوية توافقية بشأن الملف النووي الايراني.

وتناولت الاتصالات أهمية خفض التصعيد واحتواء التوتر المتصاعد في المنطقة، وتهيئة الأجواء لمواصلة المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران والدفع نحو الحلول الدبلوماسية والسياسية، وتشجيع الأطراف على التوصل لتفاهمات توافقية تراعى جميع الشواغل، بما يسهم في تجنيب المنطقة مزيد من التصعيد والاحتقان.

وشدد عبدالعاطى فى اتصالاته على أهمية تخطي أى خلافات خلال هذه المرحلة الدقيقة في تاريخ المنطقة، بما يضمن صون الأمن الإقليمي ويحقق مصالح شعوب المنطقة في الاستقرار والتنمية.

وأكد وزير الخارجية أنه لا توجد حلول عسكرية لمختلف الأزمات والتحديات التي تواجه المنطقة، وأن المخرج الوحيد لضمان أمن واستقرار الإقليم يكمن في المسارات السياسية والدبلوماسية، مؤكدا أهمية تجنب الانزلاق نحو حالة من انعدام الأمن والاستقرار.

وشدد عبد العاطى، على أن مصر ستواصل اتصالاتها الدؤوبة وجهودها الصادقة مع الشركاء الإقليميين والجانبين الأمريكى والإيرانى للتوصل لتسوية سلمية تحقق مصالح الأطراف المعنية وتسهم فى مراعاة الشواغل ذات الصلة بالملف النووي الإيرانى وتحقق الأمن والاستقرار لشعوب المنطقة.