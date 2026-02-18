إعلان

الرئيس الإماراتي يستقبل السيناتور الأمريكي ليندسي جراهام- فيديو وصور

كتب : محمود الطوخي

04:11 م 18/02/2026 تعديل في 06:15 م
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    الرئيس الإماراتي يستقبل السيناتور الأمريكي ليندسي جراهام (5)
  • عرض 5 صورة
    الرئيس الإماراتي يستقبل السيناتور الأمريكي ليندسي جراهام (2)
  • عرض 5 صورة
    الرئيس الإماراتي يستقبل السيناتور الأمريكي ليندسي جراهام (4)
  • عرض 5 صورة
    الرئيس الإماراتي يستقبل السيناتور الأمريكي ليندسي جراهام (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

استقبل الرئيس الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الأربعاء، عضو مجلس الشيوخ الأمريكي ليندسي جراهام، في قصر الشاطئ بالعاصمة أبوظبي.

ووفقا لما ذكره وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، تناول اللقاء علاقات الصداقة والتعاون الإستراتيجي التي تجمع الإمارات والولايات المتحدة، حيث أكد الجانبان الحرص المتبادل على تعزيز الشراكات الثنائية بما يخدم مصالحهما المشتركة.

وتطرق الطرفان إلى التطورات الإقليمية الراهنة والجهود المبذولة بشأنها، بالإضافة إلى مناقشة عدد من القضايا المتصلة بالأمن والاستقرار الإقليميين، وسبل العمل المشترك لترسيخ السلام في منطقة الشرق الأوسط والعالم أجمع.

وحضر اللقاء نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، إلى جانب عدد من الوزراء وكبار المسؤولين.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الرئيس الإماراتي محمد بن زايد صحة محمد بن زايد

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"مستريح اللبيني".. تفاصيل محاولات النصب على المواطنين عبر عدادات الكهرباء
حوادث وقضايا

"مستريح اللبيني".. تفاصيل محاولات النصب على المواطنين عبر عدادات الكهرباء
مد إدراج 13 شخصًا من الإخوان على قائمة الإرهاب لمدة 5 سنوات
حوادث وقضايا

مد إدراج 13 شخصًا من الإخوان على قائمة الإرهاب لمدة 5 سنوات
رمضان 2026.. تفاصيل عرض أولى حلقات "هي كيميا"
دراما و تليفزيون

رمضان 2026.. تفاصيل عرض أولى حلقات "هي كيميا"
10 صور لأبرز السيارات الملاكي المعروضة للبيع بمزاد جمرك بورسعيد المقبل
أخبار السيارات

10 صور لأبرز السيارات الملاكي المعروضة للبيع بمزاد جمرك بورسعيد المقبل
بينهم هالاند ومرموش.. رسالة من لاعبي مانشستر سيتي "باللغة العربية" بمناسبة
أخبار وتقارير

بينهم هالاند ومرموش.. رسالة من لاعبي مانشستر سيتي "باللغة العربية" بمناسبة

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

خاص| الحد الأدنى لفدية الصيام هذا العام2026.. أمين الفتوى يوضح
هل الخميس أول أيام رمضان إجازة رسمية بالمدارس؟.. مصدر بالتعليم يوضح
من الفخ الروسي إلى الأسر الأوكراني.. رحلة عرّابة التجنيد الروسية في القاهرة