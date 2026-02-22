المكسيك: واشنطن ساعدتنا في عملية اغتيال "إل مينتشو"

كتب- محمود الطوخي

قالت السفارة المكسيكية بالولايات المتحدة، الأحد، إن واشنطن قدمت معلومات للعملية التي استهدفت زعيم عصابة المخدرات نيميسيو روبين أوسيجويرا سيرفانتيس، والمعروف بلقب "إل مينتشو"، مما أسفر عن مقتله على يد الجيش المكسيكي.

وأوضح مسؤول اتحادي، أن العملية النوعية جرت في ولاية خاليسكو الواقعة غربي البلاد، منهية بذلك مطاردة دولية دقيقة لواحدة من أخطر الشخصيات الإجرامية التي تقود كارتل "الجيل الجديد في خاليسكو".

تفاصيل العملية العسكرية

جاء مقتل إل مينتشو بعد عدة ساعات من محاولات العصابة عرقلة التحركات العسكرية عبر إغلاق الطرق وإحراق المركبات في ولاية خاليسكو وعدة ولايات أخرى.

وتُعد هذه التكتيكات العنيفة نهجا معتادا للكارتل في مواجهة قوات إنفاذ القانون لتعطيل تقدمها، إلا أن دقة المعلومات الاستخباراتية التي وفرتها واشنطن مكنت القوات المكسيكية من الوصول إلى الهدف وتحييده في معقله الرئيسي رغم كافة محاولات التعمية الميدانية.

دعم واشنطن للمكسيك

كانت وزارة الخارجية الأمريكية قد عرضت مكافأة ضخمة تصل إلى 15 مليون دولار مقابل أي معلومات تؤدي إلى القبض على إل مينتشو.

وفي فبراير الماضي، قامت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتصنيف "كارتل الجيل الجديد في خاليسكو" كمنظمة إرهابية أجنبية، في خطوة شرعنت تكثيف التعاون الأمني والاستخباراتي لضرب البنية التحتية لتجارة المخدرات".