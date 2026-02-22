واشنطن: مقتل إل مينتشو تطور كبير لصالح المكسيك وأمريكا اللاتينية

كتب- محمود الطوخي

قال نائب وزير الخارجية الأمريكي كريستوفر لاندو، الأحد، إن مقتل إل مينتشو تطور كبير لصالح المكسيك والولايات المتحدة وأمريكا اللاتينية.

وأعرب لاندو، عن قلق واشنطن البالغ إزاء مشاهد العنف التي اندلعت في المكسيك عقب تصفية نيميسيو روبين أوسيجويرا سيرفانتيس المعروف بلقب "إل مينتشو"، على يد الجيش المكسيكي في ولاية خاليسكو غربي البلاد، مؤكدا أن تحييد هذا الهدف يمثل خطوة استراتيجية في مكافحة المنظمات الإجرامية العابرة للحدود.

تعليق رحلات الطيران

وأعلنت شركات طيران عالمية تعليق رحلاتها إلى المكسيك عقب مقتل زعيم عصابة المخدرات "كارتل الجيل الجديد" في عملية عسكرية واسعة.

وأوقفت الخطوط الجوية الكندية والخطوط الجوية المتحدة "يونايتد إيرلاينز" العمليات مؤقتا في مطار بويرتو فالارتا الدولي لضمان سلامة الركاب في ظل التوتر الأمني المرتفع بالمنطقة، تزامنا مع حالة الاستنفار التي تشهدها الملاحة الجوية بعد ورود أنباء المواجهات المسلحة وتأثيرها على المناطق السياحية الحيوية.

تفاصيل مقتل إل مينتشو

أكد مسؤول اتحادي، أن العملية النوعية التي استهدفت إل مينتشو جرت في ولاية خاليسكو، منهية بذلك مطاردة دولية دقيقة لواحدة من أخطر الشخصيات الإجرامية في القارة.

وقالت السفارة المكسيكية بالولايات المتحدة، إن واشنطن قدمت معلومات استخباراتية حيوية مكنت الجيش المكسيكي من الوصول للهدف في معقله الرئيسي، رغم كافة محاولات التعمية الميدانية التي مارستها العصابة لعرقلة التحركات العسكرية وإخفاء تحركات قائدها قبل مقتله بلحظات.

تكتيكات عصابة المخدرات

جاء مقتل إل مينتشو بعد عدة ساعات من محاولات الكارتل إعاقة القوات عبر إغلاق الطرق وإحراق المركبات في ولاية خاليسكو وعدة ولايات أخرى.

وتُعد هذه التكتيكات العنيفة نهجا معتادا لعصابة المخدرات لمواجهة قوات إنفاذ القانون بهدف تعطيل تقدمها وحماية قياداتها، غير أن دقة المعلومات الأمريكية أسهمت في تجاوز هذه العقبات وتحييد الزعيم الإجرامي، مما فجر موجة من الاضطرابات التي استدعت تدابير أمنية استثنائية لحماية المدنيين.

تصنيف ترامب للعصابة

رصدت وزارة الخارجية الأمريكية مكافأة ضخمة تصل إلى 15 مليون دولار مقابل أي معلومات تؤدي إلى القبض على إل مينتشو لخطورته العالمية.

صنفت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، "كارتل الجيل الجديد في خاليسكو" كمنظمة إرهابية أجنبية في فبراير الماضي، في خطوة شرعنت تكثيف التعاون الأمني والاستخباراتي لضرب البنية التحتية لتجارة المخدرات، وأسفرت في النهاية عن نجاح العملية العسكرية المكسيكية وتفكيك رأس الهرم القيادي للعصابة.