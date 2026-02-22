"على أسوار الأهرامات".. صورة محمد صلاح ومرموش تلفت الأنظار

في مبادرة لاقت تفاعلًا واسعًا، أقدم أحد الجماهير المصرية على رسم صورة للثنائي الدولي محمد صلاح وعمر مرموش على سور الأهرامات بمنطقة الجيزة، في لفتة نالت إعجاب عدد من السياح المتواجدين بالمكان.

وظهرت صورة نجم منتخب مصر ولاعب ليفربول محمد صلاح، إلى جوار عمر مرموش لاعب مانشستر سيتي على سور أهرامات الجيزة، ما جذب أنظار الزوار الأجانب الذين حرص بعضهم على التقاط الصور بجوار الرسومات.

وفي تصريحات لمصراوي، أوضح محمود سعيد، صاحب الرسومات، أن الهدف من هذه الخطوة يتمثل في دعم وتنشيط السياحة بالمنطقة، عبر إبراز رموز رياضية مصرية تحظى بشعبية عالمية.

وأشار إلى أن محمد صلاح وعمر مرموش يمتلكان تأثيرًا كبيرًا ومحبة خاصة لدى الجماهير الأجنبية، وهو ما يمكن أن يسهم في جذب مزيد من الزوار، والترويج لصورة حضارية حديثة تعكس مكانة مصر الرياضية على المستوى الدولي.

