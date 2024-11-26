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مجلس الوزراء الإسرائيلي يوافق على اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان

08:11 م الثلاثاء 26 نوفمبر 2024

مجلس الوزراء الإسرائيلي

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وكالات

نقلت وكالة رويترز عن التلفزيون الإسرائيلي قوله، إن مجلس الوزراء الإسرائيلي يوافق على اتفاق وقف النار مع لبنان.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن نتنياهو خرج من اجتماع الكابينيت للقاء رؤساء مجالس بلدية لمدن وبلدات حدودية شمال إسرائيل.

كانت القناة 13 الإسرائيلية كشفت عن النقاط الرئيسية لاتفاق وقف إطلاق النار في لبنان.

وأضافت القناة العبرية، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي سينسحب من جنوب لبنان خلال 60 يومًا، بينما ستنتشر قوات الجيش اللبناني وقوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) في جنوب لبنان وعلى طول المعابر الحدودية.

وتابعت القناة أنه سيتم تشكيل لجنة دولية برئاسة الولايات المتحدة للإشراف على تنفيذ الاتفاق، مشيرة إلى أن إسرائيل ولبنان سيتفقان على إجراء مفاوضات بشأن الحدود البرية بين البلدين.

وأكد البيت الأبيض أن وقف إطلاق النار في لبنان يمثل أولوية للرئيس الأمريكي جو بايدن، مشيرًا إلى استمرار الاتصالات بين الأطراف المعنية للتوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وحزب الله.

وأوضح البيت الأبيض أن المبعوث الأمريكي آموس هوكستين عاد إلى واشنطن بعد "نقاشات بناءة"، مع التأكيد على أهمية مواصلة الجهود لتحقيق وقف إطلاق النار، مشيرًا إلى أن المباحثات تسير في اتجاه إيجابي للغاية.

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