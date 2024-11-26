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بيربوك: وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله أصبح قريب المنال

04:55 م الثلاثاء 26 نوفمبر 2024

وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك

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فيوجي (إيطاليا)- (د ب أ)

أعربت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك عن اعتقادها بأن وقف إطلاق النار بين إسرائيل وقوات حزب الله في لبنان أصبح "قريب المنال" وذلك بعد مضي أكثر من عام على الحرب بين الجانبين.

وخلال اجتماع وزراء خارجية مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى في مدينة فيوجي الصغيرة الواقعة وسط إيطاليا، تحدثت الوزيرة الألمانية عن إحراز تقدم نحو التوصل إلى حل سياسي بفضل الوساطة المباشرة من جانب الولايات المتحدة وفرنسا، وقالت إن حكومة بلادها عملت بشكل مكثف على تحقيق ذلك من خلال "دبلوماسية مكوكية منسقة بشكل وثيق".

وتابعت السياسية المنتمية إلى حزب الخضر قائلة:" نحن نمر في هذه الساعات بالذات بلحظة حرجة، لحظة قد تمنح الأمل من جديد".

في الوقت نفسه، شددت بيربوك على أنه لا ينبغي الاعتماد على الأمل وحده، مشيرة إلى أن هذا هو السبب الذي يجعل التنسيق الوثيق خاصة بين مجموعة الدول الصناعية الديمقراطية السبع وشركاء عرب، أمرا بالغ الأهمية، وأردفت: "الاستسلام رغم الانتكاسات هو ببساطة ليس خيارا".

إسرائيل حزب الله وقف إطلاق النار أنالينا بيربوك
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