خلال عودته من لبنان.. عبد العاطي يصطحب 294 مصريًا من العالقين هناك

وكالات

قالت وزارة الخارجية في بيان، اليوم الأربعاء، إن وزير الخارجية وشؤون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي، اصطحب خلال عودته من لبنان 294 مواطنا مصريا من العالقين هناك.

وأشارت الخارجية في بيانها، إلى أنه "بناء على توجيهات رئيس الجمهورية بإعادة المواطنين المصريين العالقين في لبنان إلى أرض الوطن، وفي ظل إيلاء أجهزة الدولة المصرية لأقصى درجات الاهتمام والرعاية للجاليات المصرية فى الخارج، قام د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة اليوم 13 نوفمبر في ختام زيارته للعاصمة اللبنانية بيروت باصطحاب 294 من المصريين العالقين في لبنان وذويهم لإعادتهم إلى أرض الوطن".

وأوضحت الخارجية أن عملية النقل تمت "على متن طائرة مصر للطيران التي أقلت وزير الخارجية في طريق عودته إلى أرض الوطن، ليصل إجمالي من تم إعادتهم حتى الآن 1177 مواطنًا عبر رحلات استثنائية لشركة مصر للطيران".

ولفتت إلى أن " المواطنين المصريين العائدين من لبنان، أعربوا عن عميق تقديرهم لرئيس الجمهورية، ولاهتمام الدولة بضمان عودتهم سالمين إلى أرض الوطن عبر تسيير رحلات استثنائية وعلى نفقة الدولة، الأمر الذي يؤكد على وضع مصلحة وسلامة المواطنين على رأس أولويات الدولة المصرية".

من جانبه، أكد وزير الخارجية أن الوزارة لا تدخر جهدا بالتنسيق مع كل أجهزة الدولة في تقديم كافة سبل الدعم الممكنة للمواطنين المصريين في لبنان، سواء عبر إدراجهم على رحلات العودة لمصر أو تقديم الخدمات القنصلية المختلفة التي تحرص السفارة المصرية فى بيروت على مواصلة تقديمها رغم الوضع الأمني الصعب في بيروت.