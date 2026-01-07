أكسيوس: ترامب قد يعلن عن تشكيل مجلس السلام بغزة هذا الأسبوع

قال مراسل موقع "أكسيوس" نقلا عن مسؤولين أمريكيين ومصدرين مطلعين، الأربعاء، إن من المتوقع أن يعلن الرئيس دونالد ترامب عن تشكيل مجلس السلام في غزة الأسبوع المقبل، كجزء من المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار.

وقبل يومين، ذكرت صحيفة "معاريف" العبرية، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أرجأ إعلانا كان مقررا هذا الأسبوع بشأن تشكيل "مجلس السلام بغزة"، بعد بالتطورات المتسارعة في فنزويلا، المتمثلة في عملية اختطاف الرئيس نيكولاس مادورو وزوجته ونقلهما إلى نيويورك.

ونقلت الصحيفة، عن مسؤولين سياسيين كبار قولهم إن التأجيل يعد خطوة "تقنية بحتة"، مؤكدين أن القرار الاستراتيجي بإنشاء المجلس قد اتُّخذ بالفعل.

وأشار المسؤولون إلى إصرار ترامب على الإعلان عن التشكيلة الكاملة للمجلس قريبا، مرجحين أن يتم ذلك في منتصف الشهر الجاري بمجرد هدوء عاصفة الأحداث الفنزويلية.