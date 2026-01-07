إعلان

أكسيوس: ترامب قد يعلن عن تشكيل مجلس السلام بغزة هذا الأسبوع

كتب : محمود الطوخي

09:40 م 07/01/2026

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال مراسل موقع "أكسيوس" نقلا عن مسؤولين أمريكيين ومصدرين مطلعين، الأربعاء، إن من المتوقع أن يعلن الرئيس دونالد ترامب عن تشكيل مجلس السلام في غزة الأسبوع المقبل، كجزء من المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار.

وقبل يومين، ذكرت صحيفة "معاريف" العبرية، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أرجأ إعلانا كان مقررا هذا الأسبوع بشأن تشكيل "مجلس السلام بغزة"، بعد بالتطورات المتسارعة في فنزويلا، المتمثلة في عملية اختطاف الرئيس نيكولاس مادورو وزوجته ونقلهما إلى نيويورك.

ونقلت الصحيفة، عن مسؤولين سياسيين كبار قولهم إن التأجيل يعد خطوة "تقنية بحتة"، مؤكدين أن القرار الاستراتيجي بإنشاء المجلس قد اتُّخذ بالفعل.

وأشار المسؤولون إلى إصرار ترامب على الإعلان عن التشكيلة الكاملة للمجلس قريبا، مرجحين أن يتم ذلك في منتصف الشهر الجاري بمجرد هدوء عاصفة الأحداث الفنزويلية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

دونالد ترامب الرئيس الأمريكي تشكيل مجلس السلام بغزة المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

السفينة مارينيرا.. كيف أوشكت موسكو وواشنطن على صدام عسكري في الأطلسي؟
شئون عربية و دولية

السفينة مارينيرا.. كيف أوشكت موسكو وواشنطن على صدام عسكري في الأطلسي؟
لوحة سيارة في مزاد الداخلية الحالي يتجاوز سعرها 2.2 مليون جنيه.. ما قصتها؟
أخبار السيارات

لوحة سيارة في مزاد الداخلية الحالي يتجاوز سعرها 2.2 مليون جنيه.. ما قصتها؟
تقرير: ترامب يمنح تأشيرات عمل لنجمات أفلام إباحية بناءً على عدد المتابعين
شئون عربية و دولية

تقرير: ترامب يمنح تأشيرات عمل لنجمات أفلام إباحية بناءً على عدد المتابعين

لا تغادر منزلك قبل فصلها.. 4 أجهزة قد تشعل حريقا دون أن تشعر
علاقات

لا تغادر منزلك قبل فصلها.. 4 أجهزة قد تشعل حريقا دون أن تشعر
رامي عياش: "أبشع مقابلة أجريتها في حياتي كانت مع شيرين عبد الوهاب"
زووم

رامي عياش: "أبشع مقابلة أجريتها في حياتي كانت مع شيرين عبد الوهاب"

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

- تحرك عاجل للقومي للطفولة بعد رصد إعلان ترويجي لحلقة مواعدة بين طفلين
فني بـ"الكهرباء" يتربح 73 مليون جنيه من تركيب عدادات لمبانِ مخالفة - تفاصيل