رامي عياش: "أبشع مقابلة أجريتها في حياتي كانت مع شيرين عبد الوهاب"

كشف المطرب رامي عياش في لقائه ببرنامج "المسار" على الفضائية اللبنانية أبشع المقابلات التلفزيونية التي أجراها.

وقال رامي عياش" إنه أبشع مقابلة أجرها في حياتها كانت مع شيرين عبد الوهاب في برنامج "شيري استوديو"، مضيفا: لو فيه شيء أحب أن أحذفه من حياتي هتكون تلك المقابلة".

وأوضح: "مش كل واحد بيغني يبقى ليه برنامج، البرنامج لازم يكون فيه حوار وتقدير ومتكلم مع شيرين لم يتواجد اي حاجة من دي، مكناش عارفين نعمل ايه كل شوية شيرين تطلع وترجع وأنا قاعد وغنينا من وراء قلبنا، وأعتبر إنها كانت تجربة سئية جدا.

وتابع: "ندمان على تلك المقابلة، وأنا احترمت نفسي وفضلت لاخر لحظة متحكم في مشاعري خلصنا من الحلقة لان المخرج والمنتجين اصدقائي ومشيت".

واختتم رامي عياش تصريحاته متمنيا الشفاء العاجل لشيرين عبدالوهاب وعودتها لجمهورها قريبًا.

شيرين تنفي تعرضها لوعكة صحية ودخولها المستشفى

نفت شيرين عبدالوهاب الفترة الماضية، ما تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي حول تعرضها لوعكة صحية ودخولها المستشفى.

وكتبت شيرين عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام": "جمهوري الحبيب الغالي في جموع الوطن العربي أنا بخير الحمد لله وفي بيتي، كل الكلام اللي يتم ترويجه على صفحات السوشيال ميديا عن تدهور حالتي الصحية كلام غير صحيح وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مروجي هذه الشائعات السخيفة".

اقرأ أيضا..

يسرا تهنئ فاروق حسني بعيد ميلاده: "علامة فارقة في تاريخ الفن"

"ربنا يملأ أيامكم سلام".. ليلى علوي تهنئ الأقباط بعيد الميلاد المجيد