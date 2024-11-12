جيش الاحتلال يدعو لإخلاء بعض المباني في ضاحية بيروت الجنوبية

تل أبيب - (د ب أ)

دعا جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إلى إخلاء بعض المباني في الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي للإعلام العربي أفيخاي أدرعي، في منشور عبر منصة "إكس" اليوم: "على جميع السكان المتواجدين في منطقة الضاحية الجنوبية، وتحديدًا في منطقة حارة حريك.. أنتم تتواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله حيث سيعمل ضدها جيش الاحتلال بقوة على المدى الزمني القريب".

وأضاف: "من أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلتكم، عليكم إخلاء هذه المباني وتلك المجاورة لها فورًا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500 متر".