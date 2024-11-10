بوتين: روسيا ستواصل تقديم المساعدة لدول أفريقيا في مختلف المجالات

موسكو - (د ب أ)

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، إن التعاون بين روسيا ودول أفريقيا يشهد توسعا متزايدا وتنوعا ملحوظا، وذلك خلال رسالة ألقاها وزير الخارجية سيرجي لافروف في افتتاح المؤتمر الوزاري الأول لمنتدى الشراكة الروسي الأفريقي.

وأفادت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، بأن بوتين أشار في كلمته خلال الجلسة العامة للمؤتمر، إلى أن هذا التعاون المكثف يتجسد في البرنامج الشامل للمؤتمر.

وأوضح أن وزراء الخارجية سيبحثون على مدار يومين آفاق تنفيذ خطة عمل المنتدى للفترة 2023-2026، كما سيعملون على تحديد مسارات جديدة للتعاون المثمر والمستدام.

وأضاف بوتين أن "روسيا والدول الأفريقية تتشارك تطلعاتها نحو نظام عالمي متعدد الأقطاب قائم على العدالة، والمساواة الحقيقية، واحترام سيادة القانون الدولي، بعيدا عن كافة أشكال التمييز والضغوط والعقوبات الأحادية".

كما شدد بوتين على أن "روسيا ستواصل تقديم كل المساعدة الممكنة للأصدقاء الأفارقة في مجموعة متنوعة من المجالات، مثل مكافحة الإرهاب والتطرف، ومكافحة الأمراض الوبائية، وحل مشاكل الغذاء والتغلب على عواقبها".