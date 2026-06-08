أعلنت جماعة الحوثي في اليمن، الاثنين، تنفيذ هجمات صاروخية استهدفت إسرائيل، مؤكدة استمرار عملياتها العسكرية في إطار ما وصفته بالرد على التطورات الجارية في المنطقة وتصاعد المواجهات المرتبطة بمحور المقاومة.

حظر الملاحة على السفن الإسرائيلية

وأكد الحوثيون في بيان أنهم قرروا فرض حظر على حركة السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر، مشددين على أن أي تحركات أو أنشطة بحرية مرتبطة بإسرائيل في المنطقة ستُعتبر أهدافاً عسكرية يمكن التعامل معها ضمن عملياتهم العسكرية.

وأشار البيان إلى أن الجماعة ستواجه أي تصعيد بمزيد من التصعيد، لافتاً إلى أن عملياتها المقبلة ستكون متدرجة ومتنامية بما يتناسب مع مجريات المعركة، وبالتنسيق مع ما وصفته بمحور المقاومة.

ربط التحركات بالوضع الإقليمي

وربط الحوثيون بين هذه الإجراءات والتطورات الإقليمية الراهنة، مؤكدين أنهم لن يقفوا مكتوفي الأيدي أمام ما وصفوه بالحصار المفروض على شعبهم وعلى محور المقاومة.