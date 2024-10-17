هل اغتالت إسرائيل يحيى السنوار؟.. تغطية خاصة

القاهرة

زعمت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" يحيى السنوار.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، إن الاشتباك مع يحيى السنوار وقع بتل السلطان برفح وكان يرتدي جعبة عسكرية ومعه قيادي ميداني آخر.

وفي بيان مشترك للجيش الإسرائيلي والشاباك، قالا فيه، إنه "خلال نشاط لقوات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، اغتالوا 3 من عناصر المقاومة، ويفحص كل من الجيش الإسرائيلي وجهاز الشاباك الاحتمال بأن أحدهم السنوار".

وبحسب البيان المشترك: "في المبنى الذي قضي داخله على المقاتلين لا توجد مؤشرات عن وجود أسرى في المنطقة. حيث تواصل قوات جيش الاحتلال والشاباك العمل في الميدان تحت إجراءات الحذر المطلوبة"، ولم تصدر حركة حماس بياناً حتى اللحظة.

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