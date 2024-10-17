"هل تموت البطولة باستشهاد البطل؟".. عمرو عرفة ينعى يحيى السنوار

كتب- مروان الطيب:

حرص المخرج الكبير عمرو عرفة، على نعي رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، يحيى السنوار الذي تم الإعلان عن اغتياله اليوم الخميس من قبل قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي وذلك خلال إحدى المداهمات في قطاع غزة.

ونشر "عرفة"، صورة أرشيفية ليحيى السنوار، عبر حسابه على "X"، وعلق: "هل تموت الفروسية بموت الفارس؟، هل تموت البطولة باستشهاد البطل؟، هل يختفي الصمود إذا رحل بعض الصامدين".

وكانت آخر مشاركات المخرج عمرو عرفة في الدراما التليفزيونية بمسلسل "مليحة" بطولة نخبة من نجوم الدراما المصرية وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2024.

وفي السينما كانت بفيلم "أهل الكهف" وعرض ضمن موسم أفلام عيد الأضحى 2024.

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