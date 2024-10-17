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خبير: اغتيال السنوار انتصار سياسي معنوي وليس انتصارًا عسكريًا لإسرائيل

10:45 م الخميس 17 أكتوبر 2024

محمود محي الدين الخبير العسكري والإستراتيجي

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كتب- حسن مرسي:

علق محمود محي الدين، الخبير العسكري والإستراتيجي، على إعلان الجيش الإسرائيلي لاغتيال يحيى السنوار، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس.

وقال محي الدين في مداخلة هاتفية مع الإعلامية أميرة بدر ببرنامج "خلاصة الكلام" المذاع على فضائية "النهار" مساء اليوم الخميس، إن عملية الاغتيال ليحي السنوار لم يكن مخططًا لها، ولكن الجيش اشتبه في وجود ثلاثة مسلحين وأضرب النار في هذا المبنى.

وأضاف "والشاهد أن يحيى كان يرتدي زيًا عسكرًا وقنابل يدوية وهذا يدل على أنه ليس جبانًا أو خائنًا أو يحتمي بالأسرى وهذا يمثل انتصار للشهيد ودليل على أن قائد حماس لم يكن جبانًا أو يحتمي بالأسرى كما كان يُذاع".

وأشار إلى أن من يدير حركة حماس الآن هو جيل الصف الثالث، موضحًا أن الاغتيال يمثل انتصار سياسي معنوي وليس انتصارًا عسكريًا.

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