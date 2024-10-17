إعلان

BBC

الإعلام العبري ينشر لحظة نقل جثمان يحيى السنوار

08:27 م الخميس 17 أكتوبر 2024

يحيى السنوار

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

نشرت وسائل إعلام عبرية خلال الساعات الماضية صورة تزعم أنها لرئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، يحيى السنوار.

وفي الصورة يظهر عدد من جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي يحملون جثة ادعى الاحتلال أنها تعود لرئيس المكتب السياسي لحماس.

في السياق ذاته، قال وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في رسالة لوزراء خارجية حول العالم: "اغتلنا السنوار".

وأشار إلى أن القضاء على السنوار قد يفتح الباب للإفراج الفوري عن الأسرى، موضحا أن فريقًا في معهد الطب العدلي يعمل على تحديد الهوية النهائية خلال الساعتين المقبلتين.

وأضافت الشرطة الإسرائيلية أنها تعرفت على جثة يحيى السنوار استنادًا إلى صور أسنانه، مع استمرار إجراء مزيد من الفحوصات.

كما ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن الطب الشرعي يفحص عينة DNA مأخوذة من الجثة التي يعتقد أنها للسنوار، مع توقع ظهور النتائج خلال أربع ساعات.

وفي تقرير آخر، ذكرت الشبكة أن مستشار الأمن القومي الأمريكي أطلع الرئيس جو بايدن على آخر المستجدات حول احتمال اغتيال السنوار.

وأفاد موقع "أكسيوس" الأمريكي أن جيش الاحتلال قد يكون اغتال السنوار خلال تبادل لإطلاق النار جنوبي قطاع غزة أمس، مشيرًا إلى أن الحادث كان صدفة ولم يستند إلى معلومات استخبارية محددة.

من جهة أخرى، نقلت قناة العربية/الحدث عن مصادر أن فحص DNA أولي أظهر نتائج إيجابية تشير إلى أن الجثة قد تكون للسنوار.

كما أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي والشاباك في بيان مشترك أنهما يحققان في احتمال اغتيال السنوار خلال الهجوم الذي وقع في جباليا.

يحيى السنوار

حماس يحيى السنوار اغتيال يحيى السنوار الحمض النووي ليحيى السنوار جيش الاحتلال الإسرائيلي الشرطة الإسرائيلية اغتيال السنوار قطاع غزة
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
بعد أنباء اغتيال السنوار.. نتنياهو يوجه رسالة لسكان غزة

إعلان

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

إعلان

هل اغتالت إسرائيل يحيى السنوار؟.. تغطية خاصة
إسرائيل تعلن اغتيال اثنين من القادة مع السنوار.. من هما؟
"الونش في الترعة والقطر مقلوب".. لقطات جديدة من موقع حادث قطار البدرشين
* البنك الدولي يخفض توقعاته لنمو اقتصاد مصر للمرة الثالثة.. ما السبب؟