الإعلام العبري ينشر لحظة نقل جثمان يحيى السنوار

وكالات

نشرت وسائل إعلام عبرية خلال الساعات الماضية صورة تزعم أنها لرئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، يحيى السنوار.

وفي الصورة يظهر عدد من جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي يحملون جثة ادعى الاحتلال أنها تعود لرئيس المكتب السياسي لحماس.

في السياق ذاته، قال وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في رسالة لوزراء خارجية حول العالم: "اغتلنا السنوار".

وأشار إلى أن القضاء على السنوار قد يفتح الباب للإفراج الفوري عن الأسرى، موضحا أن فريقًا في معهد الطب العدلي يعمل على تحديد الهوية النهائية خلال الساعتين المقبلتين.

وأضافت الشرطة الإسرائيلية أنها تعرفت على جثة يحيى السنوار استنادًا إلى صور أسنانه، مع استمرار إجراء مزيد من الفحوصات.

كما ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن الطب الشرعي يفحص عينة DNA مأخوذة من الجثة التي يعتقد أنها للسنوار، مع توقع ظهور النتائج خلال أربع ساعات.

وفي تقرير آخر، ذكرت الشبكة أن مستشار الأمن القومي الأمريكي أطلع الرئيس جو بايدن على آخر المستجدات حول احتمال اغتيال السنوار.

وأفاد موقع "أكسيوس" الأمريكي أن جيش الاحتلال قد يكون اغتال السنوار خلال تبادل لإطلاق النار جنوبي قطاع غزة أمس، مشيرًا إلى أن الحادث كان صدفة ولم يستند إلى معلومات استخبارية محددة.

من جهة أخرى، نقلت قناة العربية/الحدث عن مصادر أن فحص DNA أولي أظهر نتائج إيجابية تشير إلى أن الجثة قد تكون للسنوار.

كما أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي والشاباك في بيان مشترك أنهما يحققان في احتمال اغتيال السنوار خلال الهجوم الذي وقع في جباليا.