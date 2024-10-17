أكسيوس: حادث اغتيال السنوار تم عن طريق الصدفة

وكالات

نقلت شبكة سي إن إن عن مصدر مطلع قوله، إن مستشار الأمن القومي أطلع بايدن على آخر التطورات المتعلقة باحتمال اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" يحيى السنوار.

وقال موقع أكسيوس نقلا عن مسؤولين إسرائيليين، إن جيش الاحتلال اغتال السنوار على الأرجح في تبادل لإطلاق النار جنوبي القطاع أمس.

وأضاف الموقع الأمريكي، أن الحادث الذي يعتقد أن السنوار تم اغتياله فيه كان مصادفة وليس على أساس استخباري.

كانت مصادر لقناة العربية/ الحدث، قالت إنه تم إجراء فحص DNA أولي للجثة وجاءت نتيجته إيجابية على أنها لرئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية يحيى السنوار.

وفيما سبق قال جيش الاحتلال الإسرائيلي والشاباك في بيان مشترك، اليوم الخميس، إنه يتم فحص احتمال اغتيال رئيس المكتب السياسي يحيى السنوار، خلال الهجوم الذي وقع في جباليا.

وشن جيش الاحتلال الإسرائيلي، في وقت سابق، مجزرة على مدرسة أبو حسين التي تؤوي نازحين في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

ووقع أكثر من 17 شهيدًا وعشرات المصابين في الهجوم الذي استهدف المدرسة.