وزير خارجية إيران: روبيو اعترف أن أمريكا خاضت الحرب نيابة عن إسرائيل

كتب : مصراوي

06:57 ص 03/03/2026

عباس عراقجي

وكالات

قال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، إن نظيره الأمريكي ماركو روبيو اعترف بأن أمريكا دخلت الحرب باختيارها نيابة عن إسرائيل.

وبحسب وكالة تسنيم للأنباء، قال عراقجي، تعليقًا على اعترافات وزير الخارجية الأمريكي، إن روبيو أقرَّ بأمر كان معلومًا للجميع، وهو أن الولايات المتحدة دخلت الحرب باختيارها دعمًا لإسرائيل.

أضاف عراقجي، أنه لم يكن هناك في أي وقت من الأوقات ما يُسمى تهديدًا من جانب إيران ضد أمريكا.

وتابع أن سفك دماء الأمريكيين والإيرانيين يقع على عاتق المؤمنين بشعار إسرائيل أولًا.

واختتم عراقجي بالقول إن الشعب الأمريكي يستحق أفضل من ذلك، وعليه أن يستعيد بلاده، وفقا للغد.

عباس عراقجي وزير الخارجية الأمريكي أمريكا إيران إسرائيل

