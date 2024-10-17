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BBC

الخارجية الأمريكية: العالم أصبح أفضل بعد اغتيال السنوار

10:19 م الخميس 17 أكتوبر 2024

أنتوني بلينكن

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وكالات

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن العالم أصبح أفضل بعد اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، يحيى السنوار.

وأضاف وزير الخارجية، أن واشنطن سوف تضاعف الجهود مع الشركاء في الأيام القادمة لإنهاء الصراع، موضحا أننا نقف إلى جانب إسرائيل لمحاسبة المسؤولين عن هجوم 7 أكتوبر وضمان عدم تكراره على الإطلاق.

كان مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، زعم أن يحيى السنوار كان عقبة رئيسية أمام التوصل لاتفاق.

وتابع: "السنوار كان يسعى لتأجيج الفوضى بدل التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار"، موضحا أن اغتيال السنوار يمثل فرصة لإيجاد طريق للتوصل لاتفاق لاستعادة الأسرى.

وأكمل: "أجريت اتصالات بناءة مع إسرائيل بشأن ردها المحتمل على إيران"، مشيرا إلى أننا سنواصل العمل مع إسرائيل ومصر وقطر من أجل إطلاق سراح الأسرى.

أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي يحيى السنوار حماس إسرائيل جيك سوليفان إيران
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