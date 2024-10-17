إعلان

BBC

سي إن إن: الإسرائيليون يقومون بإجراء اختبار الحمض النووي للسنوار

06:43 م الخميس 17 أكتوبر 2024

رئيس حركة حماس في غزة يحيى السنوار

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

نقلت "سي إن إن" عن مصدر مطلع قوله، إن الإسرائيليين أبلغوا إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أنهم يقومون حاليا بإجراء اختبار الحمض النووي ليحيى السنوار.

كانت الشبكة نقلت عن مصدر قوله، إن مستشار الأمن القومي أطلع بايدن على آخر التطورات المتعلقة باحتمال اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" يحيى السنوار.

وقال موقع أكسيوس، إن جيش الاحتلال اغتال السنوار على الأرجح في تبادل لإطلاق النار جنوبي القطاع أمس.

وأضاف الموقع الأمريكي، أن الحادث الذي يعتقد أن السنوار تم اغتياله فيه كان مصادفة وليس على أساس استخباري.

كانت مصادر لقناة العربية/ الحدث، قالت إنه تم إجراء فحص DNA أولي للجثة وجاءت نتيجته إيجابية على أنها لرئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية يحيى السنوار.

وفيما سبق قال جيش الاحتلال الإسرائيلي والشاباك في بيان مشترك، اليوم الخميس، إنه يتم فحص احتمال اغتيال رئيس المكتب السياسي يحيى السنوار، خلال الهجوم الذي وقع في جباليا.

وشن جيش الاحتلال الإسرائيلي، في وقت سابق، مجزرة على مدرسة أبو حسين التي تؤوي نازحين في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

ووقع أكثر من 17 شهيدًا وعشرات المصابين في الهجوم الذي استهدف المدرسة.

بايدن الرئيس الأمريكي يحيى السنوار حماس جيش الاحتلال الإسرائيلي اغتيال يحيى السنوار
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
بايدن يطلع على التفاصيل الخاصة بمزاعم اغتيال يحيى السنوار

إعلان

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

إعلان

هل اغتالت إسرائيل يحيى السنوار؟.. تغطية خاصة
إسرائيل تعلن اغتيال اثنين من القادة مع السنوار.. من هما؟
"الونش في الترعة والقطر مقلوب".. لقطات جديدة من موقع حادث قطار البدرشين
* البنك الدولي يخفض توقعاته لنمو اقتصاد مصر للمرة الثالثة.. ما السبب؟