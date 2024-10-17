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BBC

بعد أنباء اغتيال السنوار.. نتنياهو يوجه رسالة لسكان غزة

08:48 م الخميس 17 أكتوبر 2024

بنيامين نتنياهو

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وكالات

صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن جيش الاحتلال قد قام باغتيال يحيى السنوار، مشيرًا إلى أن الحرب لم تنتهِ بعد.

ووجه نتنياهو رسالة إلى المقاومة مطالبا إياهم بتسليم السلاح وإعادة الأسرى، مؤكدًا أن من يفعل ذلك سيسمح له بالخروج والعيش.

وأضاف رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، أن استعادة الأسرى تمثل فرصة لتحقيق أهداف إسرائيل وتقرب نهاية الحرب.

كانت الشرطة الإسرائيلية قالت إنها تعرفت على جثة يحيى السنوار استنادًا إلى صور أسنانه، مع استمرار إجراء مزيد من الفحوصات.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن الطب الشرعي يفحص عينة DNA مأخوذة من الجثة التي يعتقد أنها للسنوار، مع توقع ظهور النتائج خلال أربع ساعات.

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