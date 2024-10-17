بعد أنباء اغتيال السنوار.. ماذا طلب أهالي الأسرى من نتنياهو؟

وكالات

قالت القناة الـ12 الإسرائيلية، إن أهالي الأسرى يعربون عن قلقهم بشأن مصير ذويهم الأسرى لدى حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في غزة، ويطالبون بالاستفادة من اغتيال رئيس المكتب السياسي لـ حماس يحيى السنوار للتوصل إلى اتفاق فوري لإعادة ذويهم.

كانت مصادر لقناة العربية/ الحدث، قالت إنه تم إجراء فحص DNA أولي للجثة وجاءت نتيجته إيجابية على أنها لرئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية يحيى السنوار.

وفيما سبق قال جيش الاحتلال الإسرائيلي والشاباك في بيان مشترك، اليوم الخميس، إنه يتم فحص احتمال اغتيال رئيس المكتب السياسي يحيى السنوار، خلال الهجوم الذي وقع في جباليا.

وشن جيش الاحتلال الإسرائيلي، في وقت سابق، مجزرة على مدرسة أبو حسين التي تؤوي نازحين في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

ووقع أكثر من 17 شهيدًا وعشرات المصابين في الهجوم الذي استهدف المدرسة.