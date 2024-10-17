"الفجرُ آتٍ مهما زادت سحب الظلام"..مدحت العدل ينعى يحيى السنوار بعد اغتياله

كتب- مروان الطيب:

حرص السيناريست الكبير مدحت العدل، على نعي رئيس المكتب السياسي لحركة حماس يحيى السنوار، الذي تم الإعلان عن اغتياله من قبل قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس.

ونشر العدل، صورة أرشيفية للشهيد يحيى السنوار، عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام" ونعاه برسالة مؤثرة، قائلا: "بمنتهى الألم والحزن نودع اليوم يحيى السنوار قائد حركة حماس، يا فلسطين، يا وطن الجرح والنضال، الأمل في الحرية وفي عودة الأرض وانتصار الحق، لا يزال ينبض فينا، إنا لله وإنا إليه راجعون، الفجرُ آتٍ مهما زادت سحب الظلام".

وشارك مدحت العدل مؤخرًا في لقاء مفتوح بعنوان "الكتابة.. البعد الآخر للحياة" وذلك بمبنى بيت الحكمة للثقافة بمنطقة وسط البلد، وتطرق خلال حديثه عن تطور الذكاء الاصطناعي ومدى تأثيره على الكتابة والكتاب بشكل عام، وأساليب الكتابة المختلفة سواء في السينما أو الدراما التلفزيونية، إلى جانب كواليس وتفاصيل كشف عنها لأول مرة تخص مشاريعه الفنية خلال الفترة المقبلة.

وكشف مدحت العدل مؤخرًا عن تفاصيل مشاريعه الفنية، وذلك خلال لقاء مع موقع "ET بالعربي"، قائلا: "بحضر كذا عمل منهم عمل للفنانة الكبير شريهان مسلسل درامي، المسرح لسه بتحسس الخطى كده لكن إن شاء الله هعمل رابعة العدوية إخراج الدكتور أشرف زكي، وبعمل مارلين مونرو برده ميوزيكال، هما اتكتبوا والتحضيرات اشتغلت".

يذكر أن، آخر مشاركات مدحت العدل بكتابة سيناريو مسلسل "عتبات البهجة" بطولة النجم الكبير يحيى الفخراني وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2024.

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